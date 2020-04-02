Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye doğum hediyesi 80 milyonluk malikane!

'Her şey ikimizin ve doğacak çocuklarımız için' Çiftin kızları Eda dünyaya geldi. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Mesut Özil, birkaç gün önce doğum yapan eşi Amine Gülşe'ye doğum hediyesi olarak Londra’daki 80 milyon TL’lik malikanesini verdi.