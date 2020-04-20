Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda'ya 5 milyonluk reklam teklifi

REKLAM TEKLİFİ YAĞIYOR Kızları Eda'nın doğumuyla İngiltere'den Almanya'ya kadar birçok yerde gündem olan ikiliye, reklam teklifleri yağmaya başladı.



2. Sayfa'nın haberine göre; dünyaca ünlü bir bebek bezi firmasının ikiliye, 5 milyon TL önerdi. Arsenal'in yıldızı ile eşine bir teklif de İngiltere'deki bir dergiden geldi.