Mesut Özil ile Amine Gülşe'den 10 milyon TL'lik değişim

Çift, Çeşme'de 10 milyon TL'ye yeniledikleri havuzlu villalarında kalıyor. Mesut Özil gittiği plajlarda ilgiyi üzerine çektiği için mekanları hareketlendiriyor.Yanına gelen futbolseverlerle selfie yapıyor. Bu arada çiftin villası çevredeki gayrimenkul satış fiyatlarını bir kat daha artırdı. Emlakçılar, müşterilere evleri gezdirirken 'Burayı alırsanız Mesut Özil'e komşu olacaksınız' diye sunum yapıyor. Lüks evinde tatilin tadını çıkaran yıldız futbolcu, önceki gün arkadaşlarıyla beraber beldenin popüler plajlarından birine gitti.Plajın en kuytu köşesindeki locaya geçen Özil ve arkadaşları, denize girmek yerine oturup sohbet etmeyi tercih etti. Görevliler locaya şişe şişe şampanya taşırken, Özil tatilcilerin ilgi odağı oldu.Mesut Özil, villayı bu halde almıştı...