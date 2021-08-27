Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında? İşte Mesut Akusta 'nın son durumuyla ilgili sevindiren gelişme
Oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Mesut Akusta'nın son durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı, zorlu süreci atlatan oyuncu gözlerini açtı. Peki, Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Mesut Akusta 22 Şubat 1964'da Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı.
2
1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlattı.
3
2018 yılında Şafak Özbir ile nikah masasına oturan Mesut Akusta'nın 2018 doğumlu bir kızı var.