Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında? İşte Mesut Akusta 'nın son durumuyla ilgili sevindiren gelişme

Mesut Akusta 22 Şubat 1964'da Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı.