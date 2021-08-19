Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? İşte ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın sağlık durumu hakkında son bilgiler
Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın sağlık durumu hastaneye kaldırılmasının ardından gündeme geldi. Bir çok dizi ve sinema projesinde yer alan 57 yaşındaki oyuncunun evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, ameliyata alındığı öğrenildi. Daha önce de 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştı. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde yer alan oyuncu 7. Koğuştaki Mucize filmindeki performansıyla 2019 yılında büyük beğeni toplamıştı. Peki, Mesut Akusta kimdir kaç yaşında hastalığı ne? İşte, ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın hayatı ve sağlık durumu hakkında bilgiler.
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Mesut Akusta'nın hayatı ve biyografisi beyin kanaması geçirmesinin ardından merak konusu oldu. Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mesut Akusta'nın 3 saat ameliyatta kaldığını ve şu anda yoğun bakımda olduğunu belirtti. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yapan usta isim, Deli Yürek, Kurşun Yarası, Ezel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde yer aldı.
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MESUT AKUSTA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
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MESUT AKUSTA KİMDİR?
Mesut Akusta 22 Şubat 1964'da Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı.
1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.
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YER ALDIĞI PROJELER
2018: Börü- İrfan Aladağ 2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem 2017: Ölene kadar- Tekin Zerdan 2017: Yıldızlar Şahidim- Fikret 2016: Köroğlu- Bolu Beyi 2013: Karagül- Kendal Şamverdi 2011: Ay Tutulması- Şevket 2009: Ezel 2009: Umut- Turan Bey 2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık 2008: İpsiz Recep- Şerif 2007: Sessiz Fırtına 2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur 2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay
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2003: Kurşun Yarası- Rıza 2001: Benimle Evlenir Misin? 2001: Güz Gülleri 1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist 1998: Affet Bizi Hocam 1998: Deli Yürek- Burhan 1993: Son Söz Sevginin