Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? İşte ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın sağlık durumu hakkında son bilgiler

Mesut Akusta'nın hayatı ve biyografisi beyin kanaması geçirmesinin ardından merak konusu oldu. Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mesut Akusta'nın 3 saat ameliyatta kaldığını ve şu anda yoğun bakımda olduğunu belirtti. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yapan usta isim, Deli Yürek, Kurşun Yarası, Ezel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde yer aldı.