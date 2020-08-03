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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 10:42,

Meslektaşının kızıyla evlendi: O fotoğraf sosyal medyadan silindi

Tüm yerküre koronavirüs ile mücadele ederken gösteri dünyasından beklenmedik bir evlilik haberi geldi.

Backgrid USA, Depo Photos, Mega, Instagram

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1SADECE YAKIN ÇEVRESİ KATILDI
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SADECE YAKIN ÇEVRESİ KATILDI

İki Oscar ödüllü 59 yaşındaki oyuncu, yapımcı ve yönetmen Sean Penn, dört yıldır birlikte olduğu Leila George ile sadece aile ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle evlendi.

2DOSTUNUN EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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DOSTUNUN EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Penn'in yakın dostu olan yapımcı Mike Medavoy'un eşi Irena Medavoy, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda mutlu haberi duyurdu.

3SİZİ SEVİYORUZ VE ÇOK MUTLUYUZ
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SİZİ SEVİYORUZ VE ÇOK MUTLUYUZ

Beverly Hills'te gerçekleşen törende çekilen ve çiftin birbirlerine yüzük taktığı anı gösteren bir fotoğrafa sayfasında yer veren Medavoy, "Leila George ve Sean Penn evlendiği için çok mutluyuz. Sizi seviyoruz" diye yazdı.

4FAKAT PAYLAŞIMI SONRA KALDIRDI
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FAKAT PAYLAŞIMI SONRA KALDIRDI

Irena Medavoy paylaşımında Sean Penn'in, eşi Mike için bir oğul yerinde olduğunu, Leile George ile birlikte ailelerinin bir parçası haline geldiklerini de belirti. Bu paylaşıma birçok Hollywood ünlüsünden de tebrik mesajları geldi. Fakat Irena Medavoy, bir süre sonra bu paylaşımı sosyal medya sayfasından kaldırdı.

5ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI
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ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI

Sean Penn ile Leila George, dört yıldır birlikteydi. 28 yaşındaki Leila George, sinemanın bir dönemine damgasını vuran bir oyuncu çiftin kızı.

6ANNESİ GRETA SCACHI
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ANNESİ GRETA SCACHI

Anne ve babası gibi oyunculuk alanında kariyer yapan ve tam adı Leila George D'Onofrio olan genç kadının annesi İtalyan asıllı oyuncu Greta Scacchi.

7BABASI DA VINCENT DONOFRIO
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BABASI DA VINCENT D'ONOFRIO

Babası ise bir başka ünlü oyuncu Vincent D'Onofrio. Aktör, özellikle Law and Order: Criminal Intent dizisi ve Stanley Kubrick'in Full Metal Jacket filmindeki performanslarıyla hafızalara kazındı.

8UNUTULMAZ PERFORMANS
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UNUTULMAZ PERFORMANS

D'onofrio, Full Metal Jacket filminde unutulmaz bir kompozisyon çizmişti.

9BİRLİKTE OYNADILAR
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BİRLİKTE OYNADILAR

Sean Penn'in kayınpederi ve kayınvalidesi olan Greta Scacchi ile Vincent D'Onofrio, birlikte Tendeki Tuz adlı filmde rol almışlardı. Bu arada Sharon Stone'a büyük bir ün getiren Temel İçgüdü filmindeki rolün önce Scacchi'ye teklif edildiğini ancak senaryodan hoşlanmadığı için geri çevirdiğini de hatırlatalım.

10LEILA GEORGEUN İLK EVLİLİĞİ
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LEILA GEORGE'UN İLK EVLİLİĞİ

Bu, Leila George'un ilk evliliği. Sean Penn ise üçüncü kez evlenmiş oldu.

11MADONNA İLE İLK EVLİLİK
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MADONNA İLE İLK EVLİLİK

Penn, 1985 ile 1989 yılları arasında Madonna ile evliydi.

12İKİ ÇOCUK BABASI
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İKİ ÇOCUK BABASI

İkinci evliliğini de 1996 yılında Robin Wright ile yaptı. Çiftin iki çocuğu oldu. Ancak 2010 yılında yollarını ayırdılar.

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