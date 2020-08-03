Meslektaşının kızıyla evlendi: O fotoğraf sosyal medyadan silindi
Tüm yerküre koronavirüs ile mücadele ederken gösteri dünyasından beklenmedik bir evlilik haberi geldi.
Backgrid USA, Depo Photos, Mega, Instagram
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SADECE YAKIN ÇEVRESİ KATILDI
İki Oscar ödüllü 59 yaşındaki oyuncu, yapımcı ve yönetmen Sean Penn, dört yıldır birlikte olduğu Leila George ile sadece aile ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle evlendi.
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DOSTUNUN EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Penn'in yakın dostu olan yapımcı Mike Medavoy'un eşi Irena Medavoy, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda mutlu haberi duyurdu.
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SİZİ SEVİYORUZ VE ÇOK MUTLUYUZ
Beverly Hills'te gerçekleşen törende çekilen ve çiftin birbirlerine yüzük taktığı anı gösteren bir fotoğrafa sayfasında yer veren Medavoy, "Leila George ve Sean Penn evlendiği için çok mutluyuz. Sizi seviyoruz" diye yazdı.
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FAKAT PAYLAŞIMI SONRA KALDIRDI
Irena Medavoy paylaşımında Sean Penn'in, eşi Mike için bir oğul yerinde olduğunu, Leile George ile birlikte ailelerinin bir parçası haline geldiklerini de belirti. Bu paylaşıma birçok Hollywood ünlüsünden de tebrik mesajları geldi. Fakat Irena Medavoy, bir süre sonra bu paylaşımı sosyal medya sayfasından kaldırdı.
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ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI
Sean Penn ile Leila George, dört yıldır birlikteydi. 28 yaşındaki Leila George, sinemanın bir dönemine damgasını vuran bir oyuncu çiftin kızı.
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ANNESİ GRETA SCACHI
Anne ve babası gibi oyunculuk alanında kariyer yapan ve tam adı Leila George D'Onofrio olan genç kadının annesi İtalyan asıllı oyuncu Greta Scacchi.
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BABASI DA VINCENT D'ONOFRIO
Babası ise bir başka ünlü oyuncu Vincent D'Onofrio. Aktör, özellikle Law and Order: Criminal Intent dizisi ve Stanley Kubrick'in Full Metal Jacket filmindeki performanslarıyla hafızalara kazındı.
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UNUTULMAZ PERFORMANS
D'onofrio, Full Metal Jacket filminde unutulmaz bir kompozisyon çizmişti.
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BİRLİKTE OYNADILAR
Sean Penn'in kayınpederi ve kayınvalidesi olan Greta Scacchi ile Vincent D'Onofrio, birlikte Tendeki Tuz adlı filmde rol almışlardı. Bu arada Sharon Stone'a büyük bir ün getiren Temel İçgüdü filmindeki rolün önce Scacchi'ye teklif edildiğini ancak senaryodan hoşlanmadığı için geri çevirdiğini de hatırlatalım.
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LEILA GEORGE'UN İLK EVLİLİĞİ
Bu, Leila George'un ilk evliliği. Sean Penn ise üçüncü kez evlenmiş oldu.
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MADONNA İLE İLK EVLİLİK
Penn, 1985 ile 1989 yılları arasında Madonna ile evliydi.
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İKİ ÇOCUK BABASI
İkinci evliliğini de 1996 yılında Robin Wright ile yaptı. Çiftin iki çocuğu oldu. Ancak 2010 yılında yollarını ayırdılar.