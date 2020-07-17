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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 09:51,

Meslek lisesi alan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu'na göre yapılan 2020 meslek lisesi alan seçimlerinde, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. e-Okul üzerinden alan seçimi yapan binlerce liseli, MEB'in sonuçları ne zaman erişime açacağını merak ediyor. Peki, meslek lisesi alan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Meslek lisesi alan seçimi yapan öğrencilerin beklediği sonuçlar, e-Okul üzerinden erişime açılacak. 9.sınıf öğrencilerinin tercihlerini yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirmeyi beklediği Meslek Lisesi alan seçimi tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceği, MEB tarafından açıklanmıştı. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

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Mesleki ve teknik liselerin 9'uncu sınıflarında okuyan öğrenciler, alan seçimi başvurularını 29 Haziran-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirmişti.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9. sınıf meslek lisesi alan seçim sonuçları 17 Temmuz'da (bugün) e-Okul üzerinden görüntülenebilecek.

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Sonuçlar, https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır.

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Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.

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