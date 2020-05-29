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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 23:54,

Mesire alanları, parklar, piknik yerleri ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı tarih verdi!

Normalleşme takviminin ikinci adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile belli oldu. "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır." diyen Erdoğan, parklar, bahçeler ve plajların da haziran başından itibaren faaliyete geçeceğini belirtti. Buna göre, bu yerlerde sosyal mesafe kuralına uyulması gerekecek. Peki, mesire alanları, parklar, piknik yerleri ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Perşembe günü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgınında vaka sayısının düşmesiyle beraber, atılacak olan ikinci adımları açıklayan Erdoğan, plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçeceğini söyledi. İşte, mesire alanları, park ve piknik yerlerinin açılışı ile ilgili detaylı bilgiler...

2PARKLAR PLAJLAR NE ZAMAN AÇILACAK
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PARKLAR PLAJLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan normalleşme sürecinde atılacak ikinci adımları sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmelere göre hem kapsamı hem saatleri ayrıca değerlendireceklerini de belirterek, şöyle konuştu:

Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

3PARKLARDA ALINAN ÖNLEMLER NELER
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PARKLARDA ALINAN ÖNLEMLER NELER?

Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek.

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Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları’nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.

Söz konusu yerler için normalleşme adımlarının 3 Haziran sonrası atılması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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