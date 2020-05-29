Gündem Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 23:54 , 30 Mayıs 2020 - 00:22

Mesire alanları, parklar, piknik yerleri ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı tarih verdi!

Normalleşme takviminin ikinci adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile belli oldu. "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır." diyen Erdoğan, parklar, bahçeler ve plajların da haziran başından itibaren faaliyete geçeceğini belirtti. Buna göre, bu yerlerde sosyal mesafe kuralına uyulması gerekecek. Peki, mesire alanları, parklar, piknik yerleri ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar...