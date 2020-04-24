Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı

Koronavirüsten korunmak için sosyal mesafeye daha fazla dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, "Müslümanların, virüsün yayılmasının ana sebebi olan kalabalıklardan uzak durması gerekir. Müslümanlar ayrıca, Allah'ın rızasını kazanmak için başkaları ve kendi hayatını koruma ilkesi doğrultusunda sahur ve iftarını evinde yapsın." ifadeleri kullanıldı.