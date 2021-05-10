Mescid-i Aksa'da son dakika gelişmeleri! Sivillerin üzerine araç sürdüler, Meryem'in gülümseyen karesi dünya gündeminde..
İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale etti. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, 300'ün üzerinde kişi yaralandı. Bölgeden korkunç görüntüler gelirken binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği görüldü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir İsraillinin aracını Filistinli sivillerin üzerine sürdüğü ve bir kişiyi ezdiği görüldü.
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Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
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Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.
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Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu. Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
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İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale etti.
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ARACINI SİVİLLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bölgede yaşanan kan donduran anlar yer aldı. Twitter'da paylaşılan bir videoda İsrailli bir yerleşimcinin aracını Filistinlilerin üzerine sürdüğü ve bir kişiyi ezdiği görüldü. Aynı görüntülerde İsrail polisinin saldırgan sürücüyü koruma altına aldığı anlara ait görüntüler de yer aldı.
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YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI
Bölgedeki gelişmeler ile ilgili Kızıl Haç'tan bir açıklama geldi. Buna göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, 300'ün üzerinde kişi yaralandı. Al Jazeera'nin haberine göre ise, yaralılardan yedisinin durumu ise ağır.
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AMBULANSLARIN GİRİŞİ ENGELLENDİ
Aynı habere göre, bölgedeki İsrail güçleri ambulans ekiplerinin Mescid-i Aksa'ya gitmesini engelledi. İsrail ordusuna ait radyodan yapılan yayında ise olaylar nedeniyle 21 İsrail askerinin yaralandığı bilgisine yer verildi.
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Öte yandan geçtiğimiz dakikalarda İsrail güçleri Mescid-i Aksa'daki yerleşkeden çekilerek içeride mahsur kalan Filistinlilerin gitmesine izin verdi. Bunun ardından bir grup Filistinli bölgeden ayrılmayarak meydanı temizlemeye başladı.
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SOSYAL MEDYA FİLİSTİNLİ KIZI KONUŞUYOR
İsrail polisinin sert müdahalesi ile yeniden alevlenen olaylar sırasında bu sabah yine utanç verici sahneler yaşandı. Gözaltına alınırken gülümseyen Meryem'in görüntüsü ise, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
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İSLAM DÜNYASINA YARDIM ÇAĞRISI
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.
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"Nerede Selahaddinler?" diye haykıran Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Mescid-i Aksa’nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı. Şeyh Kisvani, "Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem’e giremezler." dedi.
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İsrail polislerinin Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, "Nerede onurunuz?" ifadelerini kullandı.
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BİNLERCE FİLİSTİNLİ MESCİD-İ AKSA'YA YÜRÜYOR
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İsrail polisinin sert müdahalesinin ardından binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği görüldü.
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İSRAİL POLİSİ AA MUHABİRİNİ DARBETTİ
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki olayları takip eden AA kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye saldırarak darbetti.
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İBRAHİM KALIN'DAN TEPKİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur.'
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İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İslam dünyasına sesleniyoruz; İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz; bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zülüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem" dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter'dan paylaştığı mesajında 'Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir' ifadelerine yer verdi.
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Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs günü" olarak kutluyor.
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FANATİK YAHUDİ ÖRGÜTLER ÇAĞRI YAPMIŞTI
Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.
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Kudüs'ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasının da en merkezi sorunlarından birini oluşturuyor.
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İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda o zamana kadar Ürdün'ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs'ü işgal etti. O tarihten bu yana da İsrail işgali altında bulunuyor.
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İSRAİL, GAZZE'DEKİ BEYT HANUN SINIR KAPISI'NI KAPADI
Öte yandan İsrail, bugünden itibaren ikinci bir emre kadar Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadığını duyurdu.
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İsrail hükümetinin Filistin'deki Çalışmalarını Koordine Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, kapatma kararının Gazze'den fırlatılan roket ve yakıcı balonlar nedeniyle alındığı kaydedildi.
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Açıklamada ayrıca, insan geçişlerin yapıldığı kapının ikinci bir emre kadar, insani ve istisnai durumlar dışında tüm geçişlere kapalı tutulacağı belirtildi.
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İsrail ordusundan bugün sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde alarm sistemlerine ait sirenlerin çaldığı ifade edildi. Açıklamada sirenlerin neden uyarı verdiğine ilişkin bilgi verilmedi.