Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylarda son gelişmeler
Mescid-i Aksa'nın önemi ve tarihi İsrail polisinin çirkin saldırısı ile bir kez daha gündeme geldi. Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere sabah saatlerinde İsrail polisi saldırırken, Gazze Şeridi'nden ise Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerine çok sayıda roket atıldı. İsrail'in saldırıları tepki çekerken Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylardan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Tüm bu gelişmeler sonrası tarihte birçok devletin ve milletin ilgi odağı olan Mescid-i Aksa'nın tam olarak nerede yer aldığı ve İslam dini için öneminin ne olduğu merak konusu oldu. Peki, Mescid-i Aksa nerede? İşte, ayrıntılar.
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İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Bölgedeki gerilim tırmanırken, Türkiye'den de peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü. Fransız AFP haber ajansı, Mescid-i Aksa'da yaralanan Filistinlilerin hastaneleri doldurduğunu ve bazı yaralıların plastik mermiler nedeniyle gözlerini kaybettiğini duyurdu. Ülkede Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal edildi.
Mescid-i Aksa’da Filistinlilere ve Müslümanlara yapılan saldırılar, yıllardır devam ediyor.
İslam Halifesi Hazreti Ömer'in emriyle 636 yılında Harem-i Şerif'in içine inşa edilen Kıble Mescidi, 1969 yılında Avustralyalı fanatik Yahudi Rohan'ın saldırısına maruz kalmıştı.
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İSRAİL POLİSİNİN FİLİSTİNLİLERE MÜDEHALESİ
Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.
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Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, “Kudüs Günü” olarak kutluyor.
Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.
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MESCİD-İ AKSA NEREDE?
Mescid-i Aksa Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde bulunur. Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşır.
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MESCİD-İ AKSA HAKKINDA BİLGİLER
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa içinde Kabe'nin bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile içinde Hazreti Muhammed'in kabrinin yer aldığı Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra dünya Müslümanları için en kutsal alan.
Müslümanlar tarafından; ilkkıble olması ve avlusunda bulunan Kubbet-ül Sahra’dan İslam’ın peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in göğe yükseldiğine inanılması (miraç) nedeniyle kutsaldır.
İslam Halifesi Hazreti Ömer'in emriyle 636 yılında Harem-i Şerif'in içine inşa edilen Kıble Mescidi, 1969 yılında Avustralyalı fanatik Yahudi Rohan'ın saldırısına maruz kaldı. Rohan'ın çıkardığı yangında Selahaddin Eyyubi tarafından mescide hediye edilen "Selahaddin Minberi" ile güney duvarı tamamen yandı.
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Selahaddin Minberi'nin birebir kopyası, Ürdün Kraliyet Divanı tarafından Ürdün'deki Balka Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne yaptırılarak 2007'de Kıble Mescidine yerleştirildi.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dışişleri Komisyonu, 13 Ekim 20016'da Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığına ilişkin tasarıyı oylamış ve 6'ya karşılık 24 oyla kabul etmişti. Karar tasarısı daha sonra UNESCO Yürütme Kurulu tarafından da onaylanmıştı.
UNESCO Dünya Mirası Komitesi ise 7 Temmuz 2017'de İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddiaları ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan bir tasarıyı kabul etmişti.