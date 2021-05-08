Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa hakkında bilgiler
İsrail Polisinin çirkin saldırı sonrası Mescid-i Aksa'nın önemi yeniden gündeme geldi. İşgal altındaki Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların ardından Türkiye'den sert açıklamalar yapıldı. Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa'nın tam olarak nerede yer aldığı ve İslam dini için öneminin ne olduğu merak konusu oldu. Doğu Kudüs'te yer alan ve Müslümanlar için önem arz eden Mescid-i Aksa, tarihte birçok devletin ve milletin ilgi odağı oldu. Peki, Mescid-i Aksa nerede? İşte, Mescid-i Aksa hakkında merak edilen bilgiler.
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Mescid-i Aksa'nın tarihi konumu ve nerede olduğu Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleşen ihlallerin ardından öne çıkan başlıklardan oldu. Son olarak, İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.
İslam Halifesi Hazreti Ömer'in emriyle 636 yılında Harem-i Şerif'in içine inşa edilen Kıble Mescidi, 1969 yılında Avustralyalı fanatik Yahudi Rohan'ın saldırısına maruz kalmıştı.
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MESCİD-İ AKSA NEREDE?
Mescid-i Aksa Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde bulunur. Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşır.
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MESCİD-İ AKSA HAKKINDA BİLGİLER
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa içinde Kabe'nin bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile içinde Hazreti Muhammed'in kabrinin yer aldığı Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra dünya Müslümanları için en kutsal alan.
Müslümanlar tarafından; ilkkıble olması ve avlusunda bulunan Kubbet-ül Sahra’dan İslam’ın peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in göğe yükseldiğine inanılması (miraç) nedeniyle kutsaldır.
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İslam Halifesi Hazreti Ömer'in emriyle 636 yılında Harem-i Şerif'in içine inşa edilen Kıble Mescidi, 1969 yılında Avustralyalı fanatik Yahudi Rohan'ın saldırısına maruz kaldı. Rohan'ın çıkardığı yangında Selahaddin Eyyubi tarafından mescide hediye edilen "Selahaddin Minberi" ile güney duvarı tamamen yandı.
Selahaddin Minberi'nin birebir kopyası, Ürdün Kraliyet Divanı tarafından Ürdün'deki Balka Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne yaptırılarak 2007'de Kıble Mescidine yerleştirildi.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dışişleri Komisyonu, 13 Ekim 20016'da Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığına ilişkin tasarıyı oylamış ve 6'ya karşılık 24 oyla kabul etmişti. Karar tasarısı daha sonra UNESCO Yürütme Kurulu tarafından da onaylanmıştı.
UNESCO Dünya Mirası Komitesi ise 7 Temmuz 2017'de İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddiaları ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan bir tasarıyı kabul etmişti.