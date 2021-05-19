Meşale Bende etkinliği nedir, başvuru nasıl yapılır? Meşale Bende meb.gov tr erişime açıldı: 19 Mayıs Meşale Bende katılma ve başvuru ekranı!
Meşale Bende meb gov. tr ekranı MEB tarafından erişime açıldı. 19 Mayıs etkinliği ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına özel bir anlam kazandıran Milli Eğitim Bakanlığı, meb.gov.tr üzerinden açılan ekrandan katılım ekranını faaliyete geçirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Meşale Bende etkinliğine katılan vatandaşlar, kendi isimlerine özel olarak belge üretebilecek ve bu katılım belgesini sosyal medya üzerinden paylaşabilecek. Meşale Bende katılım sertifikasında isim soy isim bilgileri de yer alacak. Peki, Meşale Bende nedir, nasıl katılım sağlanır? İşte, Meşale Bende katılım ekranı bilgileri
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Meşale Bende nedir sorusu, gündeme gelen konulardan oldu. Meşale Bende etkinliği MEB gov. tr tarafından 19 Mayıs'ın 102'nci yılına özel olarak başladı. 19 Mayıs meşalesini devralmak isteyen gençler mesalebende.meb.gov.tr sayfası üzerinden isim ve soy isim ile katılımcı olabilecekler. MEB tarafından başlatılan Meşale Bende uygulaması ile katılım belgesi alanlar sosyal medya hesaplarından "meşalebende" etiketiyle paylaşım yapabilecekler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı'na özel başlatılan MEB Meşale Bende etkinliğine katılım için isim ve soy isim kısmını başvuru ekranı üzerinden doldurmak yeterli olacak. Peki, MEB Meşale Bende nedir, kullanılır? İşte, MEB 19 Mayıs Meşale Bende katılım ekranı ve konu hakkında ayrıntılar.
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MEŞALE BENDE ETKİNLİĞİ NEDİR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Meşale Bende" etkinliğine sosyal medya hesaplarından katılma çağrısı yaptı.
Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
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"Gençler, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için 'mesalebende.meb.gov.tr' adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz."
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MEŞALE BENDE ETKİNLİĞİNE NASIL KATILIM SAĞLANIR?
mesalebende.meb.gov.tr ekranında karşınıza çıkan sayfada ad ve soyad bilgileri girildikten sonra indir butonuna basmanız gerekiyor. İndirilen dosya görsel, sosyal medyada "meşalebende" etiketiyle paylaşılabilecek.
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Katılım için http://mesalebende.meb.gov.tr/ adresinde karşıza çıkacak ekran üzerinden isim soy isim bilgilerini doldurmanız yeterli olacak. Meşale Bende katılım belgesinde, "102 yıl önce Milli Mücadele ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık ateşini bugün ben taşıyorum. Aynı heyecanla... " notu yer alacak.