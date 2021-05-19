Meşale Bende etkinliği nedir, başvuru nasıl yapılır? Meşale Bende meb.gov tr erişime açıldı: 19 Mayıs Meşale Bende katılma ve başvuru ekranı!

Meşale Bende nedir sorusu, gündeme gelen konulardan oldu. Meşale Bende etkinliği MEB gov. tr tarafından 19 Mayıs'ın 102'nci yılına özel olarak başladı. 19 Mayıs meşalesini devralmak isteyen gençler mesalebende.meb.gov.tr sayfası üzerinden isim ve soy isim ile katılımcı olabilecekler. MEB tarafından başlatılan Meşale Bende uygulaması ile katılım belgesi alanlar sosyal medya hesaplarından "meşalebende" etiketiyle paylaşım yapabilecekler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı'na özel başlatılan MEB Meşale Bende etkinliğine katılım için isim ve soy isim kısmını başvuru ekranı üzerinden doldurmak yeterli olacak. Peki, MEB Meşale Bende nedir, kullanılır? İşte, MEB 19 Mayıs Meşale Bende katılım ekranı ve konu hakkında ayrıntılar.