×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mesai bitince sancaklar parlıyor, zırhlar kuşanılıyor! Kentte 22 kişi gönüllü oldu: Ben bunu içten, severek yapıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Kırklareli Belediyesi#Mehter Takımı#Temizlik Personeli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 13:21

Kırklareli Belediyesinde temizlik, park bahçeler ve su işlerinde görev yapan personelden oluşan mehter takımı, gündüz mesailerini tamamladıktan sonra sahnede tarihi ezgilerle izleyicilerin karşısına çıkıyor.