Mesafeli cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde yeni cuma namazı kuralları
Camiler 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak. Cemaatle buluşma öncesi camilerle tüm önlemler alındı ancak vatandaşların da alması gereken önlemler var. Maskesi olmayan camide namaz kılamayacak. Saf düzeni sosyal mesafeye uygun olarak alınacak. Peki, mesafeli cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde yeni cuma namazı kuralları...
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Pandemi sebebiyle ara verilen ve uzun bir aradan sonra 29 Mayıs tarihinde ilk kez belli cami ve alanlarda kılınacak olan cuma namazı için geri sayım devam ediyor. Öğlen ve ikindi namazlarıyla birlikte cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınmaya başlayacağının duyurulmasıyla birlikte hazırlıklar başladı. Peki, mesafeli cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde yeni cuma namazı kuralları...
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Mesafeli cuma namazı nasıl kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.
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Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.
Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.
Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı