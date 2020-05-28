Pandemi sebebiyle ara verilen ve uzun bir aradan sonra 29 Mayıs tarihinde ilk kez belli cami ve alanlarda kılınacak olan cuma namazı için geri sayım devam ediyor. Öğlen ve ikindi namazlarıyla birlikte cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınmaya başlayacağının duyurulmasıyla birlikte hazırlıklar başladı. Peki, mesafeli cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde yeni cuma namazı kuralları...