Meryem Uzerli'nin itirafı çok konuşuldu... Hani yalandı bu aşk?

“Yıllar önce bir oyuncuya aşık oldum, siz de tanıyorsunuz” dedi...

“Beraber iki yapımda oynadık” diye de ekledi...

Biri Muhteşem Yüzyıl, diğeri de işte benim de Belgrad’da setine gittiğim “Annemin Yarası”...

2. Sayfa sunucusu, “Bu kişi Ozan Güven mi?” diye sorunca kahkaha atarak “Geçiniz” dedi Meryem Uzerli...

Ama “hortumu var, kulakları da büyük” demesinden hepimiz fili tarif ettiğini anladık.

Sözünü ettiği Ozan Güven’den başkası değil.