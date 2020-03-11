Meryem Uzerli'nin itirafı çok konuşuldu... Hani yalandı bu aşk?
Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına röportaj verdi. Uzerli'nin "Yıllar önce bir oyuncuya aşık oldum, siz de tanıyorsunuz” açıklaması çok konuşuldu. Cengiz Semercioğlu o kişiyi bugünkü köşe yazısına taşıdı...
Tarih 18 Aralık 2014... Meryem Uzerli ve Ozan Güven’in sarmaş dolaş bu fotoğraflarını arkadaşımız Behlül Aydın çekmişti. Kelebek’te manşet yapmış ve Hürriyet’in birinci sayfasında yayınlamıştık bu özel fotoğrafı...
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Gece bir mekandan çıkarken çekilen bu samimi fotoğraf sonrasında Meryem ve Ozan ortada bir aşk olmadığını, arkadaşça bir sarılma olduğunu söylemişlerdi... Bu fotoğraftan 6 ay sonra Haziran 2015’te Belgrad’ta buluşmuştuk Meryem ve Ozan’la... “Annemin Yarası” filminin çekimleri için gitmiş, röportaj yapmıştık...
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Film ekibi aynı otelde kalıyordu, Ozan’la Meryem’in odaları da aynı kattaydı... Ekibin otel odasında birlikte çekilmiş eğlendikleri fotoğrafları bile görmüştüm... O zaman da kendilerine sormuştum, iyi arkadaş olduklarını söylediler... Bu defteri böyle kapatmıştık, samimi fotoğrafın üzerinden 5 yılı aşkın bir zaman geçmişti ki Meryem Uzerli önceki gün bu aşkı itiraf etti...
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“Yıllar önce bir oyuncuya aşık oldum, siz de tanıyorsunuz” dedi... “Beraber iki yapımda oynadık” diye de ekledi... Biri Muhteşem Yüzyıl, diğeri de işte benim de Belgrad’da setine gittiğim “Annemin Yarası”... 2. Sayfa sunucusu, “Bu kişi Ozan Güven mi?” diye sorunca kahkaha atarak “Geçiniz” dedi Meryem Uzerli... Ama “hortumu var, kulakları da büyük” demesinden hepimiz fili tarif ettiğini anladık. Sözünü ettiği Ozan Güven’den başkası değil.
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Demek ki ortada bir aşk varmış... Demek ki Behlül’ün çektiği o fotoğraftaki samimiyet arkadaşlık değil sevgili sarılmasıymış... Demek ki magazincilerin iddiası yalan değilmiş... 5 yıl aradan sonra bu aşk kanıtlanmış oldu.
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Ne demişti rahmetli Erdal İnönü: “Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır...” Not: Bu söz her ne kadar Erhan Çelik’le magazin klişesi haline gelse de, anglosakson kültüründen alarak ilk kullanan rahmetli Erdal İnönü’dür...