Meryem Uzerli'den hamilelik pozu

Henüz bir çalışma yok Ünlü şarkıcı Berkay önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya’yla birlikte Zorlu AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi. Çift, kızları için lüks bir giyim mağazasından kıyafet satın aldı. Berkay, şu sıralar dinlendiğini ve pandemiden dolayı henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirdi.