Meryem Uzerli'den hamilelik pozu

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Meryem Uzerli, fotoğraf sanatçısı Rico Zartner’in objektifine poz verdi.
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Ünlü oyuncunun bu karesi sosyal medya hesabında binlerce beğeni aldı.
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Eski sevgilisi Can Ateş’ten 6 yaşında Lara adlı bir kızı olan Uzerli, bu kez erkek bebek bekliyor.
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Bodrum hatırası
“Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı ‘Duygu’ karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, 2 aylık kızı Müjgân ile çekilen fotoğrafını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Oyuncu Edip Tepeli ile evli olan Tatari, o karenin altına “Müjgân ağladığı için arabayı kenara çekip yürüyüşe indik aslında, ama Bodrum işte, kapı nereye açılıverdi” notunu düştü.
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Sevişinde doyduğum!
Nur Fettahoğlu, 4 yaşındaki kızı Elisa Güzin Veziroğlu ile birlikte çektiği selfie’yi Instagram hesabına yükledi. Ünlü oyuncu takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu o karenin altına duygusal bir de not düştü: “Sevişinde doyduğum!”
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Alışveriş yapmaktan yoruldum
Ünlü şarkıcı Demet Akalın önceki gün İstinyePark’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Akalın, yaklaşık 2 saat boyunca lüks giyim mağazalarından yılbaşı hediyeleri satın aldı. Ünlü şarkıcı, “Alışveriş yapmaktan yoruldum, hemen eve kaçıyorum” dedi.
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İzmir’den yeni döndük
Ünlü oyuncu Sarp Apak önceki gün eşi Bengüsu Uzunöz’le Zorlu AVM’de spor giyim mağazalarından alışveriş yaptı. Apak, “Yaklaşık 5 ay kadar İzmir’de, annemin yanında kaldık. Beraber vakit geçirdik. Şimdi İstanbul’a döndük, birkaç proje var. Şu an okuma aşamasındayım. Yakın zamanda kesin bir şey söylerim” dedi.
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Henüz bir çalışma yok
Ünlü şarkıcı Berkay önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya’yla birlikte Zorlu AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi. Çift, kızları için lüks bir giyim mağazasından kıyafet satın aldı. Berkay, şu sıralar dinlendiğini ve pandemiden dolayı henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirdi.
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Tüm gün çocuklarının
Galatasaray’ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi. Futbolcu, tüm gün boyu kızlarıyla birlikte alışveriş merkezinde vakit geçirdi. Aracına binerken görüntülenen Falcao’nun moralinin bozuk olduğu dikkatten kaçmadı.
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Yılbaşı yayını belli değil
Sinan Akçıl önceki gün Zorlu AVM’deydi. Akçıl, yılbaşında online konser verip vermeyeceğinin henüz belli olmadığını söyledi: “Yılbaşında online olarak sevenlerimizle buluşabiliriz. Şu an net bir şey diyemiyorum. İlerleyen günlerde tam anlamıyla ne yapacağımıza karar vereceğiz.”