Meryem Uzerli üç ayda iğne ipliğe döndü

Alman bir anne ile Türk bir babanın kızı olan Meryem Uzerli, gençlik yıllarından bu yana oyunculuk anlatıyor. Ancak 37 yaşındaki Uzerli'nin tanınırlığının artması ise Hürrem Sultan'ı canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle oldu.