Meryem Uzerli festival elçisi oldu clone
Sergiler, filmler, yeni çıkan kitaplar...Kültür sanat dünyasından kısa haberler...
Meryem Uzerli, önceki gün Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Asian World Film Festival’in (Asya Dünyası Film Festivali) basın toplantısına katıldı.2019’da festivalin Los Angeles’ta düzenlenen organizasyonunda jüri başkanlığı yapan Uzerli, Mayıs 2022’de bu kez TV yıldızlarının ödüllendirileceği ve İstanbul’da gerçekleşecek Asya Dünyası Dizileri Ödül Töreni’nin elçisi olduğunu duyurdu. Uluslararası jüri ve 40’tan fazla ülkenin katılacağı organizasyonda sektörün dünyaca ünlü yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları ilk kez düzenlenecek ödül töreninde İstanbul’da ağırlanacak. Üç gün boyunca sürecek olan festivalde yeni TV dizilerinin ön izlemeleri ve özel seçkilerin gösterimleri yapılacak.
İYİ Kİ BU EKİP BİR ARAYA GELDİ
Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nde 3’üncü gün sona erdi. Amfitiyatro’da izleyiciyle buluşan “İnsanlar İkiye Ayrılır” filmi ilgiyle karşılandı. Gösterim öncesinde filmin yönetmeni Tunç Şahin, oyuncular Burcu Biricik, Nezaket Erden, yapımcı Ersan Çongar ve senaryo editörü Derya Yanmış, izleyicilerin karşısına çıktı. Filmin gösterimi için Ayvalık’a gelmeyi büyük bir heyecanla beklediğini söyleyen Burcu Biricik, ilk kez çalıştığı Tunç Şahin’in kalemini ve yaptığı işleri çok sevdiğini söyledi ve ekledi: “Duygu karakterini okuduğumda bu rolü oynamalıyım dedim. İyi ki bu ekip bir araya geldi. Bu filmde oynamak benim için ekip arkadaşlarım ve yönetmenimle dans etmek gibiydi.”
KADIN KAHRAMANLAR
Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan “1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi” İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu’nda açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da açılışta yer aldı. Ersoy, “Kadınlarımız çocuklarımız herkes bu savaşta yer aldı. Sergide özellikle kadınlarımızın yaşadığı zorluklar, almış oldukları sorumluluklar ve göstermiş oldukları kahramanlıkları görme şansına sahip oluyoruz” dedi. Sergi, 20 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir.
KAMURAN AKKOR'UN TİYATRO ÖDÜLÜ HEYECANI
Gayrettepe Kats Sahne’nin kurucu ortağı olan Kamuran Akkor en mutlu günlerinden birini daha yaşadı. Bir süreden beri tiyatro faaliyetlerini sürdüren Kats sahne çatısı altındaki Kamuran Akkor, torunu Cengiz Orhonlu ve damadı Onur Şenay, önceki gece Yeni Tiyatro Dergisi tarafından Kadıköy Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da düzenlenen gecede üç dalda ödüle layık görüldüler.Yeni Tiyatro Dergisi tarafından derginin kuruluş günü yıldönümünde düzenlenen “Yeni Tiyatro Dergisi 8. Emek ve Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. Kadıköy Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da düzenlenen törene tiyatro dünyasından pek çok isim katıldı. Çeşitli dallarda dağıtılan ödüllerden üç tanesi ise Gayrettepe Kats Sahne’ye verildi. Tiyatronun kurucu ortağı olan Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Kamuran Akkor “Kelebekler Özgürdür” adlı oyundaki performası ile “Jüri Özel Ödülü”, Akkor’un aynı zamanda damadı da olan ve Kats Sahne kurucu ortağı oyuncu ve Yönetmen Onur Şenay “Tiyatro Emek Özel Ödülü”ne ve Kamuran Akkorun çiçeği burnunda tiyatro oyuncusu torunu Cengiz Orhonlu’da “Kelebekler Özgürdür” oyunundaki rolü ile “Umut Veren Erkek Oyuncu” ödüllerine layık görüldüler. Ödül töreninde oldukça heyecanlı olan ünlü sanatçı “Ben tiyatro alanında ilk kez ödül alıyorum. Bu ödülü aynı sahnede damadım ve torunum ile birlikte almak benim için ayrıca büyük bir gurur. Ödülü layık görenlere çok teşekkür ederim” dedi. Süpervizörlüğünü Onur Şenay’ın yaptığı “Kelebekler Özgürdür” adlı uyarlama oyunda Kamuran Akkor torunu Cengiz Orhonlu ile birlikte rol almış ve annesini oynamıştı.
"KİTAP 1820" 17 EYLÜL'DE VİZYONDA
1500 yıllık mistik bir kitabın peşine düşen 6 arkadaşın yaşadıklarının anlatıldığı "KİTAP 1820" filmi, 17 Eylül'de vizyona giriyor. Başrollerini Serkan Güler, Naira Seydova, Aslı Kökçe, Sibel Gökçe'nin üstlendiği filmde, 1820 yılında Yahya ismiyle yaşadığını iddia eden Soner'in peşine düştüğü gizemli kitabı ararken yaşadıkları anlatılıyor.İzmir'den gizemli bir mağara'ya uzanan yolculuk sırasında gizemli güçler tarafından korunan kitabı bulmaya çalışan Soner'in gerilim ve korku dolu hikayesi, hiç beklenmedik bir yerde sona eriyor.Deniz Deniz'in yazıp yönettiği "KİTAP 1820" 17 Eylül de tüm sinemalarda sevenleri ile buluşuyor.
19 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDİYOR
Ekinakis’in, solo sergisi, Commune - Community – Communication, Urla’nın çağdaş sanat mekânı Gru Art Gallery ev sahipliğinde 19 Eylül’e kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.Ekinakis, Commune - Community – Communication sergisi ile içinde bulunduğumuz çağdaş toplulukların veya toplumun bir parçası olmasına karşın iletişim kurmayı beceremeyen ya da nasıl iletişim kurulacağını bilmeyen bireyi ele alıyor. Sergide yer alan eserler, ekolojik katliamlar, insan hakları ihlalleri, sosyal ve hukuki bozulmalar gibi hem toplumsal hem de bireysel olarak karşı karşıya kaldığımız krizlerin, sanatçının içsel dünyasında yarattığı etkinin imgesel temsiliyetini niteliyorlar.Sergi, 19 Eylül’e kadar Gru Art Gallery’de ziyaret edilebilir.
AKUSTİK PROJE
Yonca Lodi, mayıs ayından bu yana üzerinde çalıştığı yeni dijital projesi “Akustik”in çekimlerini tamamladı. Lodi, proje için hem albümlerinde söylediği hem de söylemekten çok keyif aldığı şarkıları akustik olarak yorumladı. Şarkılar, Yonca Lodi’nin başta YouTube olmak üzere tüm dijital platformlardaki sayfalarında yayınlayacak. Projenin ilk şarkısı “Kızıl Kıyamet” dinleyicilerle buluştu.
İKİNCİ KİTABINA HAZIRLANIYOR
Burla Hatun kimliğiyle okuyucularına kendini bulmaya çalışan kadınların birbirine değen hikayelerini anlatan Sır ve Gölge kitabının yazarı Selcen Gür ikinci kitap için kolları sıvadı. Aldığı olumlu tepkilerden çok etkilendiğini ve ikinci kitap için çalışmalara başladığını söyleyen Tara Kitap’ın sahibi Gür, ‘Bu ülkenin her dönem kendini ispatlamış ve hayat mücadelesi veren tüm kadınlarına ithafen yazdığım bu kitap sadece o kadınların değil benim de içsel yolculuğumdu. Aslında Burla Hatun benim, Burla Hatun hikayesini anlattığım tüm kadınlar’ dedi.
EMRE KAYA VE DEMET AKALIN'DAN SÜRPRİZ!
Şarkıcı Emre Kaya, "Tebessüm" adlı şarkısını piyasaya çıkarmasının ardından Etiler'de basın mensupları ile bir araya geldi. Yeni şarkısından bahseden Kaya, kırgın olduğu Demet Akalın'la ilgili açıklamalarda bulundu.Bir süredir arasının açık olduğu Demet Akalın'ın, "Tam ruh halimin şarkısını yapmışsın bro" yorumunu yapması sorulan Kaya, şunları söyledi:"Daha bu sabah konuştuk. O bir şarkıyı beğendiyse o parça yürür. Onun tespitleri bu yönde çok iyi. Kendisiyle ufak bir kırgınlığımız vardı geçti. Şimdi de kendisiyle bir düet yapabilir miyiz diye konuşuyoruz. Böyle bir şey olursa sürpriz olmaz"
ERZİNCAN BELGESELİ GELİYOR
Metropol Medya, “Bir Sevdadır Erzincan” adlı uzun metrajlı belgesel filminin hazırlıklarına başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen belgeselin çekimleri bu ay başlayacak. Belgeselin yapımcısı Atilla Koç, “Erzincan içinde sayısız medeniyet barındırmış, muhteşem bir tarihi dokuya sahip. Sadece depremle anılan bir şehir imajından çıkarmak istiyoruz” dedi.
YENİ ŞARKI YENİ KLİP
Meryem Sevilen “Vakti Miydi” adlı türküsunu kliplendirdi. Şarkının klibi, şarkıcının memleketi Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 20 kişilik ekiple çekildi. Sözlerini Şerif Kayran’ın yazdığı müziğinde Gökmen’in imzası olan şarkının klibini ise Turgay Ceylaner yönetti.
PET’N PLAY BEBEK PARKI’NDA GERÇEKLEŞECEK
Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali "Pet’N Play", 24-25-26 Eylül’de Bebek Parkı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş. desteğiyle gerçekleşecek.Pebble Creatives organizasyonunda düzenlenecek Festivalde katılımcıları uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, etkinlikler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar, konserler, açık hava sineması ve tüm gün müzik ve eğlence bekliyor olacak.Ziyaretçiler için girişin ücretsiz olacağı Festival geliriyle sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılacak