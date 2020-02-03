Haber Giriş: 03 Şubat 2020 - 08:18,
Merve Özbey'in kına gecesine ünlü akını
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 9 Şubat'ta Kenan Koçak ile nikah masasına oturacak. Merve Özbey düğün öncesinde dostlarının katıldığı görkemli bir kına gecesi düzenledi.
Önümüzdeki günlerde Kenan Koçak ile dünyaevine girecek olan Merve Özbey, yakın dostlarının katılımıyla kına gecesi düzenledi. İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleştirilen kına gecesine çok sayıda ünlü isim de katıldı.
ECE SEÇKİN VE İREM DERİCİ'DEN GÖBEK ŞOV
Bütün geleneklere uyan Merve Özbey önce davul zurna eşliğinde göbek attı daha sonra eline kına yaktı. Ece Seçkin ve İrem Derici de oryantal eşliğinde hünerlerini sergiledi.
EV HAZIRLIKLARI TAMAM!
9 Şubat’ta nikâh masasına oturmaya hazırlanan Merve Özbey ve Kenan Koçak, evlerinin tüm eksiklerini tamamladı. Ataşehir’de kirası 5 bin lira olan bir ev tutan çift, dekorasyon için 100 bin lira harcadı. Özbey ve Koçak son olarak evlerine 40 bin liraya bir televizyon aldı.
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