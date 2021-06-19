Merve Özbey’in babası ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi? Duygusal paylaşım ardından gündem oldu
Merve Özbey geçen yıl vefat eden babası için duygusal bir paylaşımda bulundu. Babalar Günü'ne kısa bir süre kala babasını anan Merve Özbey," 2 gün sonra kenanin ilk babalar günü. Benim de sensiz ilk babalar günüm. Hem babalar hem de ilk dedeler günün kutlu, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı. Paylaşım ardından Merve Özbey'in babasıyla ilgili araştırmalar başladı. Peki Merve Özbey’in babası ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi?
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Merve Özbey, geçtiğimiz yıl babası Ahmet Özbey'i kaybetmişti. O sıralar hamile olan Özbey, sosyal medyadan vefat haberini duyurmuştu. 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey’i ani bir şekilde kaybeden Merve Özbey, ölüm sebebine "Ölüm sebebi koronavirüs değil, kalp krizi ama pandemiden dolayı apar topar gömüldü" sözleriyle açıklık getirmişti.
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Merve Özbey geçen yıl vefat eden babası için duygusal bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı Merve Özbey'den duygulandıran 'Babalar Günü' paylaşımı...
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Merve Özbey, 6 ay önce vefat eden babası Ahmet Özbey’e hamile olduğunu açıkladığı anı paylaştı: “Biliyor muydun göremeyeceğini o yüzden mi ağladın baba... Ya da görebiliyor musun? Bilmiyorum baba... O ellerinin alkışlaması? Zor geçiyor baba, geçiyor ama kanata kanata. Baba seni çok özledim. Uyuyamıyorum son bir kaç gündür. Biz iyiyiz her şey yolunda. Kavuştun mu ayağına, sesine? Baba seni çok özledim! Elif’imiz çok iyi, görüyorsundur belki... Yanaklarını bir görsen. Hele o topuş ayaklarını :) Bugün ilk defa en son seninle gittiğimiz yere gittim. Kız arkadaşlarımla. İnemedim arabadan. Bir baktım kızımızın geleceği günü geçen sene bugün söylemişiz sana iyi ki de kaydetmişiz... 2 gün sonra Kenan'ın ilk babalar günü. Benim de sensiz ilk babalar günüm. Hem babalar hem de ilk dedeler günün kutlu, mekanın cennet olsun. Biz iyiyiz. Baba seni çok özledim...