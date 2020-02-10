Merve Özbey evlendi... Düğünde şıklık yarışı!

ŞARKICI Merve Özbey ile iş adamı Kenan Koçak, dün akşam Raffles Otel’de evlendi. 650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Özbey’in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı. Gelinin şahitliklerini Erdem Kınay, Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yaptı. İrem Derici, Derya Uluğ ve Ece Seçkin gecede Merve Özbey'i yalnız bırakmadı. Hande Erçel, sade makyajı ve siyah mini elbisesi ile gecenin en şık isimlerindendi...Hande Erçel'e gecede sevgilisi Murat Dalkılıç eşlik etti. Nikah şahitlerinden olan Bengü, düğüne eşi Selim Selimoğlu ile katıldı. Safiye Soyman, Merve Özbey'e sarıldığında duygusal anlar yaşadı. Soyman, çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Faik Öztürk - Kenan Koçak - Ümran Akaröz - Safiye Soyman - Merve Özbey - Fatih Ürek - Başak Çokan - Cihan ŞensözlüFerman Toprak'ın eşi hilal Toprak, derin dekolteli kıyafeti ile dikkat çekti. Aslı Hünel düğüne eşi ile birlikte katıldı.Demet Akalın, Merve Özbey'in nikah şahitlerindendi...İrem Derici - Ece Seçkin - Derya Uluğ - Merve Özbey - Kenan Koçakİrem Derici, düğünde derin göğüs dekolteli mini elbise tercih etti. Danla Bilic, kırmızı elbisesi ile geceye damga vuran isimlerdendi... Ece Seçkin de derin göğüs dekolteli elbise tercih etti.Özlem Yıldız, siyah uzun elbisesi ile gecenin en şık kadınlarından biriydi...Gecenin sonunda tüm davetliler toplu hatıra fotoğrafı çektirdi...