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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 08:13 | 

Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko soluğu karakolda aldı

Oyuncu Merve Oflaz ve yeni sevgilisi Allan Hakko, karakolluk oldu. Çift, Oflaz’ın arabasının cam tavanının kırıldığını ve tutanak tutturduklarını söyledi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Yeni âşıklar oyuncu Merve Oflaz ve işadamı Allan Hakko önceki akşam Etiler’deki polis karakolunda görüntülendi.

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Çift, karşılarında basın mensuplarını görünce şaşırdı. Hakko korkulacak bir durum olmadığını belirtip “Merve’nin arabasının cam tavanına taş gelmiş. O yüzden karakola geldik, tutanak tutacağız” açıklamasını yaptı.

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Oflaz ise “Araç hakkında tutanak tutup buradan ayrılacağız” dedi. Yeni sevgililer, daha sonra ayrı ayrı araçlarla karakoldan ayrılıp evlerinin yolunu tuttu.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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