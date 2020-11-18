Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko soluğu karakolda aldı

Yeni âşıklar oyuncu Merve Oflaz ve işadamı Allan Hakko önceki akşam Etiler’deki polis karakolunda görüntülendi.
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Çift, karşılarında basın mensuplarını görünce şaşırdı. Hakko korkulacak bir durum olmadığını belirtip “Merve’nin arabasının cam tavanına taş gelmiş. O yüzden karakola geldik, tutanak tutacağız” açıklamasını yaptı.
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Oflaz ise “Araç hakkında tutanak tutup buradan ayrılacağız” dedi. Yeni sevgililer, daha sonra ayrı ayrı araçlarla karakoldan ayrılıp evlerinin yolunu tuttu.