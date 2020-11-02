Merve Oflaz 'aşk yok' demişti... Allan Hakko'nun evine yerleşti

Yaz boyunca birlikte görüntülenen ancak haklarındaki aşk iddialarını reddeden iş insanı Allan Hakko ve oyuncu Merve Oflaz, meğer çoktan aynı evde yaşamaya başlamış bile!
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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Arka Sokaklar”ın Bahar Komiseri Merve Oflaz ve Allan Hakko, yaz aylarında sıkça aynı mekanda görüntülenmişti.
Haklarındaki aşk iddialarını ise ısrarla reddetmişlerdi. Belli ki dostluk şimdi aşka dönüşmüş! Merve Oflaz, Vakko’nun veliahtlarından olan Allan Hakko’nun Ulus Savoy’daki lüks dairesine yerleştiği konuşuluyor.
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Sık sık Hakko’nun dairesinden çıkarken görünen Merve Oflaz, yaz aylarında yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak, “Benim beş yıllık bir ilişkim var” demişti!
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Aşkını ilan etti
Türkiye’nin dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in torunu ve Tabanlıoğlu Mimarlık’ın yöneticilerinden Özdem Gürsel aşka kapılarını açtı. İş dışında özel yaşamı hakkında konuşmayı sevmeyen Özdem Gürsel yeni aşkı Mehmet Yemeniciler’i Instagram hesabından paylaştı. Gürsel, MKY Mermercilik’in sahibi Mehmet Yemeniciler’le ilişkisini doğum gününde birlikte çekilen bir kareyle duyurdu. Fotoğrafın altına, “Yeni yaş, yeni başlangıçlar” notuna yazdı.
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Dünya markasını getirdi
Maslak Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Derya Ayaydın, İtalyan lüks mobilya markası Fendi Casa’yı bünyelerine kattı. Tasarımda dünya markası olan Fendi Casa, Türkiye’de sadece 2 bin m2’lik Maslak Yapı Showroom’unda alıcısıyla buluşuyor.Türkiye’nin önde gelen mobilya ve mutfak firmalarından olan Maslak Yapı, bilindiği üzere bünyesinde birçok önemli markayı barındırıyor ve adını yaptığı önemli projelerle duyuruyor. Maslak Yapı, genç iş insanı Derya Ayaydın’ın vizyonerliğiyle Fendi Casa ile gücüne güç katmış oldu.
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İkinci şube Bebek’te
Özlem ve Caner Çöllü’nün kurduğu ve kısa sürede dünyada adını duyuran takı markası Juju, Nişantaşı’ndan sonra ikinci şubesini Bebek’te açtı. Bebek Oteli’nin tam karşısına konumlanan mağazanın açılışı, pandemi nedeniyle davetsiz yapıldı. Tanınmış iş insanı Özcan Tahincioğlu’nun kuzeni olan Caner Çöllü ve eşi Özlem Çöllü’nün ev sahipliği yaptığı açılışta yakın arkadaşları ressam Sedef Gali de modellik yaptı. Büyük ilgi gören açılışta mağaza, ilk günden müşterilerin ilgi odağı oldu.