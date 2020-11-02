Merve Oflaz 'aşk yok' demişti... Allan Hakko'nun evine yerleşti

Dünya markasını getirdi Maslak Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Derya Ayaydın, İtalyan lüks mobilya markası Fendi Casa’yı bünyelerine kattı. Tasarımda dünya markası olan Fendi Casa, Türkiye’de sadece 2 bin m2’lik Maslak Yapı Showroom’unda alıcısıyla buluşuyor.Türkiye’nin önde gelen mobilya ve mutfak firmalarından olan Maslak Yapı, bilindiği üzere bünyesinde birçok önemli markayı barındırıyor ve adını yaptığı önemli projelerle duyuruyor. Maslak Yapı, genç iş insanı Derya Ayaydın’ın vizyonerliğiyle Fendi Casa ile gücüne güç katmış oldu.