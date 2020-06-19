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Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 07:47,

Merve Nur Başbuğ'dan Erol Özmandıracı’ya icra takibi

OYUNCU Naz Elmas’la evli işadamı Erol Özmandıracı’ya eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ, icra takibi başlattı.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Erol Özmandıracı’ya daha önce uzaklaştırma kararı aldıran kabin memuru Başbuğ, yeniden mahkemeye başvurdu.

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Başbuğ, Özmandıracı’dan dünyaya gelen çocuğunun zor koşullarda yaşadığını, işadamının ise lüks harcamalar yaptığını belirterek nafaka davası açtı.

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İstanbul Aile Mahkemesi, işadamının çocuğuna aylık 2 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Başbuğ’un avukatı, 6 aylık 12 bin 263 TL tedbir nafakasının tahsili için icra müdürlüğüne başvurdu.

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Oyuncu Naz Elmas’la evli işadamı Erol Özmandıracı’nın eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ’dan bir kızı var.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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