Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar Kırmızı Oda'da!
Merve Dizdar Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan sezon finali fragmanına damga vurdu. Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteri ile izleyenlerin beğenisini toplayan oyuncu Merve Dizdar Kırmız Oda dizisinde bu hafta yer alacak. Fragmandaki kıyafeti ve duruşu ile Gülben karakteriyle Kırmızı Oda'da rol alacağı anlaşılan Dizdar, aynı karakterle iki farklı dizide yer almış olacak. Masumlar Apartmanı Gülben'in Doktor Hanım'a anlatacakları ise şimdiden merak konusu. Peki, Merve Dizdar kimdir, Masumlar Apartmanı Gülben Kırmızı Oda'ya mı geçti? İşte, o konularla ilgili merak edilen tüm bilgiler.
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Başarılı oyuncu Merve Dizdar Masumlar Apartmanı'nın sezon finali yapmasının ardından izleyenlere sürpriz yaptı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından esinlenilen Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizisinde psikolojik sorunlar yaşayan insanların hayatları ekran önüne gelirken Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i bu hafta Kırmızı Oda'ya gelecek. Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım'ın seansına katılması beklenen Gülben'in Masumlar Apartmanı'nındaki kardeşleri Han ve ablası Safiye'nin ruhsal sorunlarını anlatacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben'in psikolojik tedavi görmesi gündeme gelmişti.
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MERVE DİZDAR KIRMIZI ODA'YA MI GEÇTİ?
Oyuncu Merve Dizdar'ın Kırmızı Oda dizisinin sezon finalinde konuk olması bekleniyor. Dizinin kadrosuna geçip geçmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Başarılı oyuncuları farklı hikayelerle ekranlara getiren Kırmızı Oda dizisine daha önce de Doğduğun Ev Kaderindir'in ana karakteri Zeynep konuk olmuştu. Zeynep karakterini Demet Özdemir canlandırmıştı.
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MERVE DİZDAR KİMDİR?
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
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İşte, Merve Dizdar'ın rol aldığı diziler ve film projeleri;
DiziYıl Dizi/Film Rol Kanal Notlar
2015 Kertenkele (dizi) İrem ATV
2015 Kırgın Çiçekler İrem (Konuk Oyuncu) ATV
2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D
2015 Çılgın Dersane Üniversitede Astrolog Özge Show TV
2013 Doksanlar Selin ATV
2013 Bir Yastıkta (dizi) Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1