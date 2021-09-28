Magazin Haber Giriş: 28 Eylül 2021 - 07:27 | 28 Eylül 2021 - 07:27

Merve Dizdar ile eski eşi Gürhan Altundaşar, Kadıköy'de bir araya geldi!

Biten evliliklerinin ardından birbirlerine bir şans daha veren bu ünlüler nikah masasına ikinci kez oturdu.. İşte eski eşleriyle tekrar evlenen o ünlüler...