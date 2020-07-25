Merve Boluğur'un nispet turu

Eski eşi Murat Dalkılıç özel hayatında zor günler geçirirken, Merve Boluğur mutluluk sarhoşu oldu. Dalkılıç’ın Hande Erçel’den ayrılmasının hemen ardından, Boluğur yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı.Oyuncu, sevgilisi Burak Dayı ile önceki gün Alaçatı’daki The Beach of Momo’daydı.Dayı’yı öpücüklere boğan Boluğur, kahkahalarıyla plajı inletti. Uzun süre denizden çıkmayan çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı. Merve Boluğur, önceki akşam da sevgilisi Burak Dayı ile Çeşme’de el ele görüntülendi.Oyuncu, ilişkisi hakkında soru soran muhabirlere “Size biri olursa elini tutarım demiştim. Güzel gidiyor” dedi.Merve Boluğur, bir muhabirin “Beyefendiyi tanıyamadık” sözlerine de “Tanınmayandan buldum” diye karşılık verdi.