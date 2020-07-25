Merve Boluğur'un nispet turu

Merve Boluğur sevgilisi ile el ele: Tanınmayandan buldum Merve Boluğur, önceki akşam da sevgilisi Burak Dayı ile Çeşme’de el ele görüntülendi.Oyuncu, ilişkisi hakkında soru soran muhabirlere “Size biri olursa elini tutarım demiştim. Güzel gidiyor” dedi.