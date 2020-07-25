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Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 08:34,

Merve Boluğur'un nispet turu

Merve Boluğur, yeni sevgilisi Burak Dayı ile gittiği plajı kahkahalarıyla inletti.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Eski eşi Murat Dalkılıç özel hayatında zor günler geçirirken, Merve Boluğur mutluluk sarhoşu oldu.

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Dalkılıç’ın Hande Erçel’den ayrılmasının hemen ardından, Boluğur yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı.

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Oyuncu, sevgilisi Burak Dayı ile önceki gün Alaçatı’daki The Beach of Momo’daydı.

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Dayı’yı öpücüklere boğan Boluğur, kahkahalarıyla plajı inletti.

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Uzun süre denizden çıkmayan çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı.

6Merve Boluğur sevgilisi ile el ele: Tanınmayandan buldum
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Merve Boluğur sevgilisi ile el ele: Tanınmayandan buldum

Merve Boluğur, önceki akşam da sevgilisi Burak Dayı ile Çeşme’de el ele görüntülendi.Oyuncu, ilişkisi hakkında soru soran muhabirlere “Size biri olursa elini tutarım demiştim. Güzel gidiyor” dedi.

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Merve Boluğur, bir muhabirin “Beyefendiyi tanıyamadık” sözlerine de “Tanınmayandan buldum” diye karşılık verdi.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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