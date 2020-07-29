Merve Boluğur: Sevgilimle sosyal medyada tanıştık!
Hayranı olduğu ünlüyle tanışmayı hatta dünyaevine girmeyi kim istemez ki... Bu milyonda bir ihtimal de olsa bazıları için gerçeğe dönüşüyor... İşte hayranıyla evlenen o ünlü isimler...
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Merve Boluğur, yeni sevgilisi Burak Dayı ile çıktığı Çeşme tatilinin ardından Nişantaşı’nda görüntülendi.
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Oyuncu, sevgilisiyle nasıl tanıştığı sorulunca “Sosyal medyada beni uzun zamandır takip ediyordu.
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Bana sevgisi, saygısı ve emeği olan biriydi” dedi. Boluğur, “Burak Dayı’yı tanımıyoruz. Ne iş yapıyor?” sorusuna ise yanıt vermedi: “Evet, tanınmayan bir sevgilim olduğunu söylemiştim. Özel hayatımız hakkında pek konuşmak istemiyorum.”
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TARKAN - PINAR DİLEK
İlk olarak Tarkan ile başlayalım. Küçüklüğünden beri Tarkan hayranı olan Pınar Dilek,yıllar önce sanatçı ile Almanya konseri sonrasında tanışmış ve arkadaşlıkla başlayan ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüştü.
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İkili aşklarını gözlerden uzak yaşayarak neredeyse evlilik tarihine kadar ilişkilerini herkesten gizlemişti. Tarkan ve Pınar Dilek 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Liya adında bir kız çocuğu var.
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OZAN DOĞULU - ECE YOSMAOĞLU
Bir Sezen Aksu konserinde hayranı olduğu müzisyen Ozan Doğulu ile kuliste tanışma fırsatı bulan Ece Yosmaoğlu onunla 4 yıl boyunca flört etti.
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Sonunda çift seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı bir törenle dünyaevine girdi. Kısa bir süre sonra da kızlarını kucaklarına aldılar. 11 yıl evli kalan çift 2018 yılında tek celsede boşandı.
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YAŞAR - MERVE OĞUZ
Şarkıcı Yaşar ve eşi Merve Oğuz'un tanışması bir kitap fuarında gerçekleşmiş. Yaşar eşiyle tanıştığı günü böyle anlatıyor: ''Şiir kitabım yeni çıkmıştı, imza günüm vardı. Kız kardeşim de imza gününü kameraya çekiyordu. Merve kitap imzalattı o anda kameraya alınmış. Sonra hayat bizi yeniden bir araya getirdi. Defalarca karşılaştık ve aşk yıllar içinde ortaya çıktı. Sanırım aşk tesadüfleri gerçekten seviyor.''
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9 yıl önce dünyaevine giren Yaşar ile eşi Merve Oğuz evlendiklerinden bir yıl sonra anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Mutlu çift 8 yaşına basan oğulları Kerem'i gözlerinden bile sakınıyor.
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SİNAN ÖZEN - BURCU KARTAL
Sinan Özen uzun bir süre aşk yaşadığı eczacı Burcu Kartal ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 56 yaşındaki Sinan Özen, 30 yaşındaki Burcu Kartal ile Almanya'daki bir konserinde tanışmıştı. Çiftin bu birlikteliğinden ikiz bebekleri var
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BURAK HAKKI - SEMA ŞİMŞEK
Burak Hakkı ve eski eşi Sema Şimşek’in ilk karşılaşmaları katıldıkları bir açılışta gerçekleşti. Sonrasında tesadüf eseri, katıldıkları Best Model yarışmasında bir araya geldiler. Yarışma boyunca hiç konuşmadılar ve yarışmadan sonra sürekli defilelerde karşılaşmaya başladılar.
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Gün geçtikçe aralarında bir aşk doğdu ve 1998 yılında dünyaevine girdiler. 12 yıl evli kalan çift yollarını ayırma kararı aldılar. Çiftin Rüzgar adında birde oğulları var.