Magazin Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 14:17 , 13 Ağustos 2020 - 08:11

Merve Boluğur: Sevgilimle sosyal medyada tanıştık!

Hayranı olduğu ünlüyle tanışmayı hatta dünyaevine girmeyi kim istemez ki... Bu milyonda bir ihtimal de olsa bazıları için gerçeğe dönüşüyor... İşte hayranıyla evlenen o ünlü isimler...