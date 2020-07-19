Merve Boluğur, Hande Erçel- Murat Dalkılıç ayrılığını plajdan takip etti

Plajda kendisini göz ucuyla takip edenlerin yaptığı dedikodu şuydu:‘Eski eşi Murat Dalkılıç ile Hande Erçel’in ayrılık haberini takipte.’ Bu arada Murat Dalkılıç ayrılık sonrası Hande Erçel’in, Bodrum-Yalıkavak’ta tatil yapan ailesinin yanına koştu.