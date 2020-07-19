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Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 10:02,

Merve Boluğur, Hande Erçel- Murat Dalkılıç ayrılığını plajdan takip etti

Çeşme tatiline devam eden oyuncu Merve Boluğur, önceki gün The Beach Of Momo'da görüntülendi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Derin dekolte mayosuyla dikkat çeken oyuncu cep telefonunu elinden düşürmedi. Uzun uzun görüşmeler yaptı, mesajlar yazdı, Instagram’ı takip etti. Locada otururken bir arkadaşına görüntülü bağlanıp hararetli bir sohbete daldı.

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Plajda kendisini göz ucuyla takip edenlerin yaptığı dedikodu şuydu:‘Eski eşi Murat Dalkılıç ile Hande Erçel’in ayrılık haberini takipte.’ Bu arada Murat Dalkılıç ayrılık sonrası Hande Erçel’in, Bodrum-Yalıkavak’ta tatil yapan ailesinin yanına koştu.

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Hande Erçel ise ‘reklam ayrılığı yaşıyorlar, albüm satış ve reyting için senaryo yazdılar’ eleştirisine açıklık getirdi:Murat’la ilişkimizi bitirdik. Uzun yılların getirisi olarak çevremiz aynıdır.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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