Merve Boluğur, Hande Erçel- Murat Dalkılıç ayrılığını plajdan takip etti

Derin dekolte mayosuyla dikkat çeken oyuncu cep telefonunu elinden düşürmedi. Uzun uzun görüşmeler yaptı, mesajlar yazdı, Instagram’ı takip etti. Locada otururken bir arkadaşına görüntülü bağlanıp hararetli bir sohbete daldı.
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Plajda kendisini göz ucuyla takip edenlerin yaptığı dedikodu şuydu:‘Eski eşi Murat Dalkılıç ile Hande Erçel’in ayrılık haberini takipte.’ Bu arada Murat Dalkılıç ayrılık sonrası Hande Erçel’in, Bodrum-Yalıkavak’ta tatil yapan ailesinin yanına koştu.
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Hande Erçel ise ‘reklam ayrılığı yaşıyorlar, albüm satış ve reyting için senaryo yazdılar’ eleştirisine açıklık getirdi:Murat’la ilişkimizi bitirdik. Uzun yılların getirisi olarak çevremiz aynıdır.