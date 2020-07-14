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Ali KESER
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 07:00,

Merve Boluğur çocuklar gibi şen!

Tatil sezonu açıldı, ünlü isimler soluğu Çeşme ve Bodrum'da aldı. İşte objektiflere yakalanan ünlüler...

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Merve Boluğur, Çeşme tatilinde görüntülendi. Tatile arkadaşlarıyla çıkan oyuncunun keyfi yerindeydi.

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Önce denize kurulu salıncağa binen, ardından suyun içinde dans eden Boluğur, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

3Edis tatilde
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Edis tatilde

İzmirli şarkıcı Edis, karantina sürecinin ardından soluğu memleketinde aldı.

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Edis önceki gün Çeşme’deki Boheme Beach’teydi. Denizde arkadaşlarıyla birbirlerine su atarak şakalaşan şarkıcı, keyifli dakikaların ardından locasına geçip güneşlendi. Deniz BOY

5Formunu korudu
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Formunu korudu

Oyuncu Ece Özdikici, tatil için Bodrum’u seçti. Özdikici, Gölköy’deki Selvi Otel’in sahilinde görüntülendi.

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Karantina boyunca formuna dikkat eden oyuncunun fit halleri dikkatlerden kaçmadı. Özdikici, öğle saatlerinde sıcaktan bunalınca denize girdi.

7Çeşme güzeli
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Çeşme güzeli!

Çeşme’de tatil yapan Aslıhan Karalar, önceki gün The Beach Of Momo’da görüntülendi.

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Plajda arkadaşlarıyla vakit geçiren oyuncu, bir ara telefon görüşmesi yapmak için sahile indi. Uzun süre telefonda konuşan Karalar, mavi bikinisinin üzerine giydiği beyaz gömleğini de gün boyu üzerinden çıkarmadı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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