Merve Boluğur çocuklar gibi şen!

Merve Boluğur, Çeşme tatilinde görüntülendi. Tatile arkadaşlarıyla çıkan oyuncunun keyfi yerindeydi.
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Önce denize kurulu salıncağa binen, ardından suyun içinde dans eden Boluğur, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
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Edis tatilde
İzmirli şarkıcı Edis, karantina sürecinin ardından soluğu memleketinde aldı.
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Edis önceki gün Çeşme’deki Boheme Beach’teydi. Denizde arkadaşlarıyla birbirlerine su atarak şakalaşan şarkıcı, keyifli dakikaların ardından locasına geçip güneşlendi. Deniz BOY
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Formunu korudu
Oyuncu Ece Özdikici, tatil için Bodrum’u seçti. Özdikici, Gölköy’deki Selvi Otel’in sahilinde görüntülendi.
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Karantina boyunca formuna dikkat eden oyuncunun fit halleri dikkatlerden kaçmadı. Özdikici, öğle saatlerinde sıcaktan bunalınca denize girdi.
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Çeşme güzeli!
Çeşme’de tatil yapan Aslıhan Karalar, önceki gün The Beach Of Momo’da görüntülendi.
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Plajda arkadaşlarıyla vakit geçiren oyuncu, bir ara telefon görüşmesi yapmak için sahile indi. Uzun süre telefonda konuşan Karalar, mavi bikinisinin üzerine giydiği beyaz gömleğini de gün boyu üzerinden çıkarmadı.