Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Merve Aydın ve eşi hakkında bilgiler

Survivor 2022 kadrosunda yer alan Merve Aydın’ın kaç yaşında olduğu ve eşi merak ediliyor. Merve Aydın, Survivor’da ilk kez 2014 yılında yarıştı. 2015 yılında Survivor All Star'da ikinci oldu. 2018 yılında yeniden yarışmaya katıldı. Merve Aydın aynı yıl Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu.
Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci oldu.
800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.
Survivor’da ilk kez 2014 yılında yarışan Merve Aydın, 2015 yılında Survivor All Star'da ikinci oldu. 2018 yılında yeniden yarışmaya katıldı. Merve Aydın aynı yıl Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu.