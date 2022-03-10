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Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Merve Aydın ve eşi hakkında bilgiler

#Merve Aydın#Survivor Merve#Survivor Merve Aydın

Survivor Merve Aydın merak edilen isimlerden biri. Survivor 2022’de ünlüler takımı kadrosunda yer alan Merve Aydın, Nagihan ile yaşadığı polemikle gündeme geldi. Peki, Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

1/3Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Merve Aydın ve eşi hakkında bilgiler

Survivor 2022 kadrosunda yer alan Merve Aydın’ın kaç yaşında olduğu ve eşi merak ediliyor. Merve Aydın, Survivor’da ilk kez 2014 yılında yarıştı. 2015 yılında Survivor All Star'da ikinci oldu. 2018 yılında yeniden yarışmaya katıldı. Merve Aydın aynı yıl Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu.

2/3MERVE AYDIN KİMDİR

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci oldu.

800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

3/3Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Merve Aydın ve eşi hakkında bilgiler

Survivor’da ilk kez 2014 yılında yarışan Merve Aydın, 2015 yılında Survivor All Star'da ikinci oldu. 2018 yılında yeniden yarışmaya katıldı. Merve Aydın aynı yıl Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu.

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#Merve Aydın#Survivor Merve#Survivor Merve Aydın