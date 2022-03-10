Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Merve Aydın ve eşi hakkında bilgiler

Survivor 2022 kadrosunda yer alan Merve Aydın’ın kaç yaşında olduğu ve eşi merak ediliyor. Merve Aydın, Survivor’da ilk kez 2014 yılında yarıştı. 2015 yılında Survivor All Star'da ikinci oldu. 2018 yılında yeniden yarışmaya katıldı. Merve Aydın aynı yıl Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu.