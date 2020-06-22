Merve Aydın güzel haberi verdi: Çok şükür bebeğim ve ben iyiyiz

Gerçekten ne yazmam gerektiğini bilmiyorum... Bilsem de o tarifsiz duyguları nasıl yazacağımı bilmiyorum. Tek bildiğim bir şey var, o da ben ANNE oluyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım, tüm evlat sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Sizleri seviyorum