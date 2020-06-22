Merve Aydın güzel haberi verdi: Çok şükür bebeğim ve ben iyiyiz

Merve Aydın güzel haberi verdi: Çok şükür bebeğim ve ben iyiyiz
Milli atlet Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Aydın, "Ben anne oluyorum! Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
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Adını katıldığı Survivor yarışmasıyla Türkiye'ye duyuran milli atlet Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturmuştu. İki yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çiftten güzel haber geldi. 30 yaşındaki Aydın, sosyal medya hesabından anne olacağını duyurdu.
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17 haftalık hamile olduğu öğrenilen Merve Aydın, eşine sarıldığı ve elinde ultrason görüntüleri olduğu fotoğrafı şu not ile yayınladı:
Kaç ay sonunda sizleri de heyecanıma ortak ettiğim için çok mutluyum. Çok zorlu bir süreç̧ geçirdim ama çok şükür bebeğim ve ben iyiyiz.
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Gerçekten ne yazmam gerektiğini bilmiyorum... Bilsem de o tarifsiz duyguları nasıl yazacağımı bilmiyorum. Tek bildiğim bir şey var, o da ben ANNE oluyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım, tüm evlat sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Sizleri seviyorum
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İKİ KEZ SURVİVOR'A KATILDI
Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil eden Merve Aydın, 2014 ve 2015 yıllarında Survivor yarışmasına katıldı. Hızıyla tüm dikkatleri çeken Aydın, 2013 yılında 3. 2015 yılında ise finale kalıp ikinci oldu.