Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 yarışmacısı Mert Öcal hakkında bilgiler

SURVİVOR 2022 MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı. 2020 Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, yarışta uzun süre kalmayı başardı. Öcal final göremeden yarışmaya veda etti.