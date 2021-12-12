Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 yarışmacısı Mert Öcal hakkında bilgiler
Bu yıl All Star olarak gerçekleştirilecek Survivor 2022 yarışmasının ünlüler kadrosu belli oldu. Kadroda dikkat eçken isimlerden katıldığı dönemde adından sıkça söz ettiren Mert Öcal oldu. Peki, Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2022 Mert Öcal'ın hayatı...
Model ve oyunculuğunun yanında Survivor'dan elendikten sonra Survivor Panorama sunuculuğu da yapan Mert Öcal'ın All Star'a katılacağı açıklandı. Özellikle sosyal medyada oldukça aktif olan Mert Öcal'ın takipçileri, yarışmacının hayatıyla ilgili bilgiler edinmek için harekete geçti. Peki, Survivor 2022 Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2022 All Star kadrosundaki Mert Öcal'ın hayatı...
SURVİVOR 2022 MERT ÖCAL KİMDİR?
29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı. 2020 Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, yarışta uzun süre kalmayı başardı. Öcal final göremeden yarışmaya veda etti.
MERT ÖCAL'IN ROL ALDIĞI DİZİLER
2021 - Sen Çal Kapımı2020 - Survivor 20202019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık)2017 - Savaşçı (Baran)2015-2016 - Aşk Yeniden2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)2013 - Bizim Okul2011 - Doktorlar2008 - Görgüsüzler2007 - Yabancı Damat2007 - Oyun Bitti2006 - Rüyalarda Buluşuruz2005 - Nehir2005 - Asla Unutma