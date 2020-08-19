Mert Öcal ile arasında ne yaşandı? Survivor Evrim ilk kez bu kadar net konuştu!

Elendikten sonra aşk haberlerimizin çıktığını gördüm ve çok güldüm. Hatta şaşırdım. Ardından Mert’le konuştum. Mert birkaç açıklama yapmış ‘maalesef sevgili değiliz’ diye. Bu açıklaması iyi ki sevgili değiliz demek değil. Ben onu çok seviyorum o da beni çok seviyor ama arkadaşız” dedi.