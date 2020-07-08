Mert Öcal: Cemal Can'ı şampiyon yapalım...Survivor'da kim kimi destekliyor?
Survivor'a veda eden Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti...
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Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, geçtiğimiz haftalarda Survivor'dan elendi. Öcal, yarıştığı dönemde karşı takımda olan Cemal Can'ı desteklediğini belirterek şampiyon olması için elenen yarışmacıların hayranlarından SMS yardımı istedi.
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"CEMAL CAN'I ŞAMPİYON YAPALIM"
Mert Öcal, Twitter hesabından "Beni çok rahatsız eden bir kitle var aşırı kuduruk herkese saldıran herkesin sosyal medya hesaplarını taciz eden. Herkese hakaret eden. Buna karşılık elenen bütün yarışmacıların fan clublerini tek bir çatı altında toplayıp Cemal Can'ı şampiyon yapmayı öneriyorum. Var mısınız?" dedi.
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HESAP MI VERECEĞİZ!
Bazı takipçileri bu mesajından sonra Mert Öcal'a tepki gösterdi. Öcal, ise gelen eleştirilere " Yaa kardeşim benim ağzımdan Barış'la ilgili bir kelime çıktı mı ? İstediğimi destekleyemez miyim ? Ben Cemal Can'ı destekliyorum. Hesap mı vereceğiz yahu ? yazarak cevap verdi.
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SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?
Survivor'da dün akşam ada konseyinden önce son ödül oyunu oynandı. Yasin, Cemal ve Sercan'ın olduğu mavi takım Barış, Berkan ve Elif'in olduğu kırmızı takımı 10-3 yendi ve katamaran ödülünü kazandı.
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Ödül alanından katamarana yüzerek giden yarışmacılar eğlenceli anlar yaşadı. Cemal Can'ın DJ'lik yaptığı katamaran da Yasin ve Sercan danslarıyla dikkat çekti. Birlikte yemek yiyen mavi takım ada konseyi öncesi stres attı.
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ADAYA SERCAN VEDA ETTİ
14 Temmuz Salı günü gerçekleşecek büyük final öncesi adaya bir isim daha veda etti. Berkan, Sercan ve Yasin'in SMS'e çıktığı gecede Survivor'da hayallerine veda eden isim Sercan oldu.
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Survivor'dan elenen isim olan Sercan Yıldırım veda öncesinde yaptığı konuşmada, "Survivor benden ne istediyse onu vermeye çalıştım. Buradan gönlüm rahat gidiyorum. Ama duygusallığım burada yaşadıklarıma veda ettiğim içindir. Buradaki herkes bana çok şey kattı. Tartışsak da kavga da etsek buradaki herkesi çok seviyorum. Dışarıda da hepsiyle görüşeceğimi düşünüyorum" dedi.
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ELİF GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Survivor'da Sercan ile yakın arkadaş olan Elif, Sercan Yıldırım'ın elenmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.
Sercan ile vedalaşırken zor anlar yaşayan Elif, "Kendin için savaştın, benim için savaştın ama ben seni koruyamadım" ifadelerini kullandı. Sercan ise Elif'i teselli etmeye çalıştı.
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ACUN: DAHA İLERİ GİTMESİ GEREKEN BİR İSİMDİN
Acun Ilıcalı ise, "Elendiğin için üzgünüm. Yıllarca unutulmayacak bir performans sergiledin. Tarzın, tavrın, efendiliğinle. Bana göre daha ileri gitmesi gereken biriydin. Buradan başın dik olarak çıkıyorsun. Dışarıda takdiri çok daha iyi duyacaksın. Eminim Bursaspor'da şampiyon olduğun dönemin tazelendiğini hissedeceksin" dedi.
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SON HAFTA DEĞİŞİK ŞEYLER YAŞANACAK
Survivor'ın bitmesini sayılı günler kala Acun Ilıcalı eleme konseyinde konuştu. Ilıcalı; uzun zamandır söylüyorum son haftalar değişik şeyler yaşayacağımızı... Bu akşam son hafta neler yaşanacak onları anlatacağım. Daha önceki konuşmamda 'Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak' dedim. Bu tarihi olayı son dörde kalan yarışmacılar yaşayacak.
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Hiçbir Survivor'da hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi yapacağız, dünyada da bir ilk olacak. Son dört yarışmacı kaldığı zaman Domonik'teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Parkurda siz mücadele ederken bütün Türkiye bu oyunu canlı olarak seyredecek ve oyundan sonraki konsey de canlı olacak. Müthiş iki gün son dörde kalan yarışmacıları bekliyor.
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YARIŞMALAR VE ELE KONSEYİ CANLI OLACAK
Yarışmalar ve konseyler canlı yayınlanacak. Canlı yayında bir eleme olacak üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı 'Yüzleşme Konseyi'ne çıkacak. Bu konseyde bu üç yarışmacı yapılacak bağlantıyla eski yarışmacılarla buluşacak.
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FİNAL TÜRKİYE'DE
Üç yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında da Survivor'ın iki finalisti ortaya çıkacak. Finalde de iki yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek ve 13'ü akşamı Türkiye'de olacak. Büyük finale doğru beraber yola çıkacağız. 14'ü Salı günü de büyük finalde şampiyon belli olacak.
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SURVIVOR 2020 FİNAL HAFTASI DOKUNULMAZLIK VE ELEME GÜNLERİ
8 Temmuz Çarşamba: Dokunulmazlık oyunu
9 Temmuz Perşembe: Dokunulmazlık oyunu ve eleme. Bu eleme ile son dört yarışmacı kalacak.
10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cuma günü canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.
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12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Survivor'dan elenen eski yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.
13 Temmuz Pazartesi: İki finalist aynı gece Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek.
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13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali başlayacak.
14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayındaki SMS oylaması sonucuyla belli olacak.