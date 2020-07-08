Mert Öcal: Cemal Can'ı şampiyon yapalım...Survivor'da kim kimi destekliyor?

Survivor'dan elenen isim olan Sercan Yıldırım veda öncesinde yaptığı konuşmada, "Survivor benden ne istediyse onu vermeye çalıştım. Buradan gönlüm rahat gidiyorum. Ama duygusallığım burada yaşadıklarıma veda ettiğim içindir. Buradaki herkes bana çok şey kattı. Tartışsak da kavga da etsek buradaki herkesi çok seviyorum. Dışarıda da hepsiyle görüşeceğimi düşünüyorum" dedi.