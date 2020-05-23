Mersin, Muğla, Antalya bayram namazı saati kaçta? Diyanet Bayram namazı (duha namazı) vakti saati
Mersin, Muğla ve Antalya bayram namazı saati, araştırılan konular arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl dini bayramlardan önce namaz vakitlerini yayınlıyor. Müslümanlar bu vakitlere göre namazlarını kılıyorlar. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar bayram namazı saatinde kuşluk namazını bir diğer adıyla duha namazını kılabilecekler. İşte Mersin, Muğla, Antalya bayram namazı saati
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Bayram namazı saati Mersin, Antalya ve Muğla’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi. Peki Mersin, Muğla, Antalya bayram namazı saati kaçta?
Antalya bayram namazı saati: 06:15:00 Muğla bayram namazı saati: 06:24:00 Mersin bayram namazı saati: 06:00:00
Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu yıl 24 Mayıs'a denk geliyor. Bayram namazı bayramın birinci günü kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi.