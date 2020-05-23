Mersin, Muğla, Antalya bayram namazı saati kaçta? Diyanet Bayram namazı (duha namazı) vakti saati

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI? Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu yıl 24 Mayıs'a denk geliyor. Bayram namazı bayramın birinci günü kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi.