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MERSİN İMSAKİYE 2022: Mersin sahur, iftar vakti kaçta? İşte sahur ve iftar saatleri

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Mersin sahur ve iftar saatleri oruç tutacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mersin sahur vakti saat kaçta? sorusuyla Müslümanlar, ilk ramazan orucunu 2 Nisan Cumartesi günü tutacaklar. İlk teravih namazı 1 Nisan'da kılındıktan sonra sahur zamanı için geri sayım başlayacak. Mersin iftar ve sahur saatleri, Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Toroslar, Yenişehir ve Tarsus başta olmak üzere pek çok ilçede merak edilen husus olmaya başladı. İşte Mersin iftar ve sahur vakitleri...

1/3MERSİN İMSAKİYE 2022: Mersin sahur, iftar vakti kaçta İşte sahur ve iftar saatleri

Mersin İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iftar ve sahur çerçevesinde yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı her il için imsak ve iftar saatlerini duyurdu. Müslümanlar imsak vaktinden iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. On bir ayın sultanı olan ramazan ayı boyunca oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazanın ardından da bayram başlayacak. Peki Mersin'de ilk sahur ve iftar saat kaçta?

2/3MERSİN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

MERSİN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan04:5819:11
203 Nisan04:5619:12
304 Nisan04:5519:13
405 Nisan04:5319:14
506 Nisan04:5219:14
607 Nisan04:5019:15
708 Nisan04:4819:16
809 Nisan04:4719:17
910 Nisan04:4519:18
1011 Nisan04:4319:19
1112 Nisan04:4219:20
1213 Nisan04:4019:21
1314 Nisan04:3819:21
1415 Nisan04:3719:22
1516 Nisan04:3519:23


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3/3MERSİN İMSAKİYE 2022: Mersin sahur, iftar vakti kaçta İşte sahur ve iftar saatleri

Erdemli Belediyesi, türkü ve gösterilerle dolu ‘İlk Hasbihal’ konseri düzenledi. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, keyifli bir gece geçerdi.Erdemli Belediyesi Hasbihal Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde verdiği ‘İlk Hasbihal’ konseri, izleyiciden tam not aldı. Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronun muhteşem performansı izleyicilerin enerjisiyle birleşti, salonda renkli görüntüler oluştu. Anadolu’nun dört bir yanından türküler seslendiren koronun şefliğini Emre Bulut yaparken, zeybek gösterisini ise Erdemli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ulaş Taka yaptı. Konserde, görme engelli sanatçı Habib İbar da türkü söyledi.“Sanatın insanları birleştirme gücünü bu gecede yaşadık”Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gecede yaptığı konuşmada, kültürün, sanatın ve müziğin doyasıya yaşandığı bir kent için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Tollu, “Kültür ve sanatın insanları birleştirme, kaynaştırma, bir arada tutma noktasında ne kadar birleştirici güç olduğunun en güzel örneğini bu gecede yaşadık. Yüzlerce insanımız Kültür Merkezinde buluştular ve gerçekten çok mükemmel, müstesna bir gece yaşadılar. Gelen insanlarımızın gözündeki mutluluğu görmek gerçekten mümkündü. Bu tür bizi bir arada tutan, birleştiren, farklı kılan programların en güzelini inşallah bundan sonra da icra edeceğiz” dedi.Türkilerle zaman zaman duygulanan zaman zaman da ritme uyup oynayan izleyiciler, mutlu bir akşam geçirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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