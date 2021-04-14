Mersin iftar saatleri 2021: Mersin’de iftar ve akşam ezanı vakti kaçta? İşte iftar ve sahur vakti
Mersin iftar vakti ve akşam ezanı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Müslümanlar ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Mersin’de yaşayan vatandaşlar akşam ezanı ve iftar vaktini araştırmaya başladılar. Peki, Mersin'de bugün iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2021 Ramazan İmsakiyesine göre iftar ve akşam ezanı saatleri
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Mersin iftar vakti 2021 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. On bir ayın sultanı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan’da başladı. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Mersin’de imsak vaktine göre oruçlarına başlayanlar iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duruyorlar. Mersin'de iftar saati 19:22 olarak açıklandı.
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MERSİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Mersin'de iftar saati 19:22 olarak açıklandı. Ramazan ayının üçüncü orucu için imsak vakti ise 04:36 olacak.
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
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İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.