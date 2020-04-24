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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 14:05,

Mersin iftar vakti 2020: Mersin’de iftar ve sahur vakti saat kaçta? Diyanet İmsakiyesi

Mersin iftar vakti, ilk orucunu tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mersin’de ilk iftar ve sahur ne zaman? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında Müslümanlar bolca ibadet ediyorlar. Mersin’de ilk imsak 04:21’de yapıldı. Peki iftar saat kaçta yapılacak? İşte Mersin imsakiyesine göre imsak ve sahur vakitleri…

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Mersin iftar, imsak ve sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Mersin iftar saati ve akşam ezanı saat kaçta? sorusu oruç tutan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Mersin’de ilk imsak 04:21’de yapıldı. Müslümanların her yıl coşku ile beklediği ramazan ayının ilk orucunu tutan vatandaşlar iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. İşte Mersin imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur saatleri…

MERSİN'DE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Mersin iftar vakti 19:31 olarak açıklandı.

Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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MERSİN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124 Nisan04:2119:3120:52*
225 Nisan04:2019:3220:53
326 Nisan04:1819:3220:55
427 Nisan04:1719:3320:56
528 Nisan04:1519:3420:57
629 Nisan04:1319:3520:58
730 Nisan04:1219:3620:59
801 Mayıs04:1019:3721:01
902 Mayıs04:0919:3821:02
1003 Mayıs04:0819:3921:03
1104 Mayıs04:0619:3921:04
1205 Mayıs04:0519:4021:06
1306 Mayıs04:0319:4121:07
1407 Mayıs04:0219:4221:08
1508 Mayıs04:0019:4321:09
1609 Mayıs03:5919:4421:10
1710 Mayıs03:5819:4521:12
1811 Mayıs03:5619:4621:13
1912 Mayıs03:5519:4621:14
2013 Mayıs03:5419:4721:15
2114 Mayıs03:5319:4821:17
2215 Mayıs03:5119:4921:18
2316 Mayıs03:5019:5021:19
2417 Mayıs03:4919:5121:20
2518 Mayıs03:4819:5121:21
2619 Mayıs03:4719:5221:22**
2720 Mayıs03:4619:5321:24
2821 Mayıs03:4519:5421:25


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3EN UZUN ORUÇ NEREDE TUTULACAK

EN UZUN ORUÇ NEREDE TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacağını bildirdi.Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de 04.46'da başlayacağını ve son iftarın saat 20.11'de Edirne'de yapılacağını kaydeden Ertem, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.Ertem, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsakın Muğla'da saat 04.06'da başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de saat 19.21'de, son iftarın ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:"Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak."

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