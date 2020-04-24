Mersin iftar vakti 2020: Mersin’de iftar ve sahur vakti saat kaçta? Diyanet İmsakiyesi
Mersin iftar vakti, ilk orucunu tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mersin’de ilk iftar ve sahur ne zaman? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında Müslümanlar bolca ibadet ediyorlar. Mersin’de ilk imsak 04:21’de yapıldı. Peki iftar saat kaçta yapılacak? İşte Mersin imsakiyesine göre imsak ve sahur vakitleri…
Mersin iftar, imsak ve sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Mersin iftar saati ve akşam ezanı saat kaçta? sorusu oruç tutan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Mersin’de ilk imsak 04:21’de yapıldı. Müslümanların her yıl coşku ile beklediği ramazan ayının ilk orucunu tutan vatandaşlar iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. İşte Mersin imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur saatleri…
MERSİN'DE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Mersin iftar vakti 19:31 olarak açıklandı.
Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
MERSİN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24 Nisan
|04:21
|19:31
|20:52*
|2
|25 Nisan
|04:20
|19:32
|20:53
|3
|26 Nisan
|04:18
|19:32
|20:55
|4
|27 Nisan
|04:17
|19:33
|20:56
|5
|28 Nisan
|04:15
|19:34
|20:57
|6
|29 Nisan
|04:13
|19:35
|20:58
|7
|30 Nisan
|04:12
|19:36
|20:59
|8
|01 Mayıs
|04:10
|19:37
|21:01
|9
|02 Mayıs
|04:09
|19:38
|21:02
|10
|03 Mayıs
|04:08
|19:39
|21:03
|11
|04 Mayıs
|04:06
|19:39
|21:04
|12
|05 Mayıs
|04:05
|19:40
|21:06
|13
|06 Mayıs
|04:03
|19:41
|21:07
|14
|07 Mayıs
|04:02
|19:42
|21:08
|15
|08 Mayıs
|04:00
|19:43
|21:09
|16
|09 Mayıs
|03:59
|19:44
|21:10
|17
|10 Mayıs
|03:58
|19:45
|21:12
|18
|11 Mayıs
|03:56
|19:46
|21:13
|19
|12 Mayıs
|03:55
|19:46
|21:14
|20
|13 Mayıs
|03:54
|19:47
|21:15
|21
|14 Mayıs
|03:53
|19:48
|21:17
|22
|15 Mayıs
|03:51
|19:49
|21:18
|23
|16 Mayıs
|03:50
|19:50
|21:19
|24
|17 Mayıs
|03:49
|19:51
|21:20
|25
|18 Mayıs
|03:48
|19:51
|21:21
|26
|19 Mayıs
|03:47
|19:52
|21:22**
|27
|20 Mayıs
|03:46
|19:53
|21:24
|28
|21 Mayıs
|03:45
|19:54
|21:25
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