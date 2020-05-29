Mersin Cuma namazı kılınacak camiler hangileri?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan camilerin kademeli olarak açılma kararının ardından Mersin'de ilk Cuma namazı, bugün cemaatle birlikte eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Mersin'de Cuma namazı kılınacak camiler listesi kapsamında ibadetlerini yapmak üzere yola çıkacak olan vatandaşlar, yanlarında seccadelerini de götürecek. Cami avlularında kılınacak olan Cuma namazı,evden çıkmadan önce abdest alma gibi bazı kurallara uyulmasını da gerektirecek. Peki, Mersin'de Cuma namazı kılınacak olan camiler hangileri? İşte, tüm camilerin listesi
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Mersin'de Cuma namazı kılınacak camiler listesi ile birlikte uyulacak olan kuralları da yayımlayan il müftülüğü, Cuma namazının meteorolojik koşullar el verdiği sürece cami avlularında kılınacağını bir kez daha vurguladı. Mersin'de hangi camilerde Cuma namazı kılınacağı bilgisine ek olarak öğle ve ikindi namazı için de bazı detaylar aktarıldı. İşte, Mersin'de Cuma namazı kılınacak camiler listesi
MERSİN'DE HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?
Cami listesini görebilmek için lütfen linke tıklayınız
Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini vurgulayan Başkan Erbaş, imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağına işaret etti.
Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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"Benim buradan tavsiyem, herkesin evinden özel seccadesini alıp camiye gelmesi ya da namaz kılacağı açık alana gelmesidir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Bizim ikinci tedbirimiz yani tek kişilik seccadeler, bunlar olur ya birisi seccade edinememiş, evinden getirememiş ya da evine gidememiş olabilir. Onlarla ilgili ilave tedbirdir bu ama esas buradaki tavsiyemiz, herkes evinden, işyerinden, her nereden geliyorsa, özel seccadesini alıp camiye ya da namaz kılacağı yere gelmesidir. Bir de maske çok önemli. Maskemizi evimizden çıktığımız anda takacağız, evimize girdiğimiz ana kadar çıkarmayacağız. Tedbir ve virüsün bulaşmasını önleme açısından en önemli vasıta maskelerdir. Abdestimizi alıp camiye gelelim. 'Camiye gideyim de caminin şadırvanında, lavabosunda abdestimi alayım.' gibi bir düşünceyle hareket etmeyelim. Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim."
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Cemaatle ibadet noktasında din görevlilerine önemli sorumluklar düştüğüne dikkati çeken Başkan Erbaş, cuma namazının organizesinde yer alacak heyetin titiz bir şekilde çalışıp tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.