Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? İşte tarih bilgisi
2021'in son Merkür Retrosu, etkilerini hissettirmeye devam ediyor. İletişim gezegeni Merkür’ün gerilemesiyle birlikte dengeleri değiştiren Merkür Retrosu'nun ne zaman son bulacağı, astrolojiyi yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek?
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Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil ediyor. Merkür retrosu stresli ve zor bir dönemi de beraberinde getirse de aslında hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönem. İşte, Merkür Retrosu'nun biteceği tarih...
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MERKÜR RETROSUNDA NE OLUR?
Mevcutta kullandığınız iletişim gereçlerinde bozulmalar, arızalar meydana gelebilir. Bence önemli verilerinizi yedekleyin. Terazi burcundaki Merkür retrosu eski sevgililerden haberler almanıza, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.
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MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?
İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür’ün başlayan geri hareketi 19 Ekim'e kadar devam edecek.