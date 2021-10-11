Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? İşte tarih bilgisi

Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil ediyor. Merkür retrosu stresli ve zor bir dönemi de beraberinde getirse de aslında hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönem. İşte, Merkür Retrosu'nun biteceği tarih...