Merkür retrosu ne zaman bitecek? İşte yılın son retrosunun biteceği tarih

Bu yılın son merkür retrosu başladı. Bu süreçte iletişimde aksaklıklar, iletişim araçlarında arızalar meydana gelebilir. Astrologlara göre; yeni işlere, yeni ortaklıklara başlamak için uygun bir dönem değil. Yeni elektronik aletler almak için de uygun bir zaman değil. İşte, merkür retrosunun biteceği tarih...