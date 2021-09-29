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Haber Giriş: 29 Eylül 2021 - 17:05 | 

Merkür retrosu ne zaman bitecek? İşte yılın son retrosunun biteceği tarih

Terazi burcunda yılın son merkür retrosunun başlaması ile vatandaşların da araştırmaları hız kazandı. Retro devam ederken, özellikle ikili ilişkiler, anlaşmalar, ortaklıklarla ilgili konularda gecikmeler, sorunlar yaşanabilir. Peki, merkür retrosu ne zaman bitecek?

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Bu yılın son merkür retrosu başladı. Bu süreçte iletişimde aksaklıklar, iletişim araçlarında arızalar meydana gelebilir. Astrologlara göre; yeni işlere, yeni ortaklıklara başlamak için uygun bir dönem değil. Yeni elektronik aletler almak için de uygun bir zaman değil. İşte, merkür retrosunun biteceği tarih...

2MERKÜR RETROSUNDA NE OLUR

MERKÜR RETROSUNDA NE OLUR?

Mevcutta kullandığınız iletişim gereçlerinde bozulmalar, arızalar meydana gelebilir. Bence önemli verilerinizi yedekleyin. Terazi burcundaki Merkür retrosu eski sevgililerden haberler almanıza, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.

3MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür’ün başlayan geri hareketi 19 Ekim'e kadar devam edecek.

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