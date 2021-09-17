2021 yılında Merkür’ün geri hareket edeceği dönemler astroloji tutkunları tarafından merak konusu oldu. Her yıl belirli zaman dilimlerinde Merkür retrosu gerçekleşiyor ve bu dönemler özellikle bazı burçlar üzerinde olumlu-olumsuz etkilere neden olabiliyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman? 2021 retro zamanları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Merkür retrosu için geri sayım sürüyor. Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Hangi gezegen Retro ise gezegenin temsil ettiği konuları o dönem yapılmamasında fayda vardır.
2
En yakın tarih olarak 27 Eylül – 19 Ekim arası Merkür Terazi burcunda geri hareket edecek. Özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar. İletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.