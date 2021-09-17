Merkür retrosu ne zaman? 2021 retro zamanları

Merkür retrosu için geri sayım sürüyor. Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Hangi gezegen Retro ise gezegenin temsil ettiği konuları o dönem yapılmamasında fayda vardır.