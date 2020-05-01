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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 11:13,

Merkez üssü oldu, fabrikalar kapandı... Resmen akın ettiler!

ABD'de alınan corona virüs önlemlerine karşı ülkede duran et üretim ve tedariği halkı marketlere akın ettirdi. ABD'lilerin yoğun ilgi gösterdiği et reyonlarının boşluğu görüntülenirken temizlik ürünlerinin de yoğun talep aldığı dikkatleri çekti.

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Küresel salgında merkez üssü haline gelen ABD'de halk restoranlar kapınca marketlerdeki et reyonunu boşalttı.

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Corona virüs önlemleri kapsamında ABD'de et fabrikalarının kapanması ve kalan et ürünlerinin tedariklerinin gerçekleşememesiyle birlikte market rafları boş kaldı.

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Başkent Washington yakınlarındaki bir süpermarkette görüntülenen süpermarket raflarının boşluğu dikkat çekerken temizlik ürünlerinin bulunduğu raflarda da ürün azlığı yaşanıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede et üretim ve tedarik sorunu çıkmasından dolayı et işleme tesisleri ve kesimhanelerin açık kalması için bir kararname imzaladı.

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Trump, bu kararnamesiyle birlikte Savunma İmalat Yasası kapsamında bu tesislerin gıda tedarikini korumak için açık kalması emrini vermiş oldu.

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