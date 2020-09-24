Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? İşte PPK faiz kararı beklentisi
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içinde, bugün gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu kararları (PPK) bekleniyor. 20 Ağustos'taki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı. Peki, Merkez Bankası toplantısı saat kaçta gerçekleşecek? Uzmanlar, PPK eylül ayı faiz kararı beklentisi için ne söylüyor?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) bu ay 9. Kez gerçekleşecek. Merkez Bankası’nın eylül ayı faiz kararı bugün belli olacak. Geçen ayın başından itibaren politika faizini artırmadan piyasadaki faizi artırma yöntemini tercih eden Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizini değiştirip değiştirmeyeceği saat 14.00’de belli olacak.
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Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'ndan değişiklik beklemiyor
Merkez Bankası'nın uzun bir süre faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini belirten analistler, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde artış olabileceğini söyledi.Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, TCMB'nin politika faizini uzun bir süre yüzde 8,25'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.
TCMB'nin belirli aralıklarla parasal koşullarda sıkılaşmaya gidebileceğini belirten Kalen, bunun ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükselmesiyle sonuçlanabileceğini ifade etti.
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Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini belirterek, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.
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"Toplantıda bir faiz artışı olası gözükmüyor"
Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey ise bu toplantıda bir faiz artışının olası gözükmediğini söyledi.
Bankanın parasal sıkılaşmaya yönelik adımlar attığını anımsatan Tuvey, bu adımlarla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükseldiğini dile getirdi.
AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.