Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı değişecek mi? Gözler eylül ayı PPK toplantısında!
Merkez Bankası toplantısı ile Para Politikası Kurulu, politika faizini açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak kurul, faiz kararı ile piyasaları doğrudan etkileyecek. Uzun süredir faizi sabit tutan Merkez Bankası'nın eylül ayında farklı bir karar alıp almayacağı toplantı sonrası belli olacak. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, eylül ayı toplantısının tarihi.
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Piyasaların gözü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak faiz kararında. Ağustos ayı toplantısında faizi sabit bırakma kararı alan Merkez Bankası, Eylül ayı toplantısında ise yeni bir karar açıklayacak. Döviz kurları ve altın fiyatları gibi piyasaları etkileyen faiz kararı bu ay belli olacak. Eylül ayı toplantısı 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantının ardından gerekçeli karar açıklanacak.
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Eylül'de duyuracak.
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MB AĞUSTOS AYI FAİZ KARARLARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.
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TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde bulunuyor.
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TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayında tüketici fiyatlarını yıllık %18,95 olarak açıkladı.