Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı değişecek mi? Gözler eylül ayı PPK toplantısında!

TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde bulunuyor.