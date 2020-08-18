Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Tarih belli oldu!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ABD ile Çin arasındaki gerilim, jeopolitik gelişmeler ve ekonomi teşvikleri gündemin odağındaki yerini korurken, geçen haftanın son işlem gününde borsalarda etkili olan karışık seyir, Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındı. Öte yandan ülkemizde de Merkez Bankası toplantısı bekleniyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...