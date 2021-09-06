Merkez Bankası toplantısı ne zaman? PPK faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte en son gelişmeler
Merkez Bankası toplantısı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?
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Eylül'de ekonomi gündemi yoğun olacak. Aşılamanın hızla devam etmesi ve okulların açılacak olmasının ekonomiye canlılık katması beklenirken, çok sayıda veri ekonomi gündemini hareketlendirecek. İşte, PPK faiz kararı ve Merkez Bankası toplantısında son durum...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Eylül'de açıklayacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Eylül'de duyuracak.