Gündem Haber Giriş: 06 Eylül 2021 - 20:00 | 06 Eylül 2021 - 20:00

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? PPK faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte en son gelişmeler

Merkez Bankası toplantısı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?