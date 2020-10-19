Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi
Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı. Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içinde bu hafta gerçekleştirilecek Merkez Bankası'nın ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Çin'de büyüme, ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.200 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, Merkez Bankası toplantı tarihi...
2
Abone Ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının, 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
3
Abone Ol
Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ile 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ile yüzde 15 arasında yer aldı.