Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi

Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Çin'de büyüme, ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.200 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, Merkez Bankası toplantı tarihi...